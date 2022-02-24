ComNews выяснил выгодно ли импортозамещение ПО в секторе МСП

За 2021 год в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства появилось более миллиона новых компаний, что на 20% больше, чем в 2020 году. Хотя пандемия коронавируса всё ещё не отступает, но малый и средний бизнес понемногу начинает восстанавливаться. Предпринимателям этого сектора просто необходимо качественное, но при этом недорогое ПО: офисный пакет базовых программ, видеоконференцсвязь, почтовый сервис и многое другое. Игорь Мартюшев, директор по развитию электронных сервисов и программных решений «Марвел-Дистрибуции», в издании ComNews сравнил популярные западные системы и их отечественные аналоги, а также подсчитал в какую сумму встанет решение такой задачи на 50 рабочих мест.

Операционная система Windows 10 PRO будет стоить 775 000 рублей, а Rosa Linux, дистрибутив отечественного производства с техподдержкой, обойдется в 230 000 рублей. Для работы с офисными документами необходимо программное обеспечение. Здесь эксперт сравнивает Microsoft 365, Google Workspace и отечественную экосистему для совместной работы «Р7-Офис», поскольку именно эта система обладает решением видеоконференцсвязи, которая необходима для выполнения современных офисных задач. Microsoft 365 Business Standard обойдется в 615 650 рублей в год, Google Workspace — 331 350 рублей, а «Р7-Офис» для малого бизнеса — 149 500 рублей.