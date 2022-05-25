Computex 2022: выступление главы компании Supermicro перед участниками выставки 

COMPUTEX 2022 Virtual — Компания Super Micro Computer, Inc., один из мировых лидеров в области корпоративных вычислений, хранения информации, сетевых решений и экологичных вычислительных технологий, подтвердила свою ведущую позицию, представив увлекательную и динамичную выставочную программу.

Глава компании Supermicro Чарльз Лян (Charles Liang) подготовил для участников выставки углубленный обзор рыночных тенденций, новейших продуктов и возрастающего значения экологичных вычислений. На виртуальном стенде компании Supermicro представлены новейшие решения для серверов и хранилищ данных, а также примеры успешного опыта работы с клиентами.

Глава компании Supermicro Чарльз Лян расскажет о новейших решениях компании для серверов и хранилищ данных, а затем даст слово представителям компаний-партнеров NVIDIA и Intel и продемонстрирует работу решений, предлагаемых его компанией, в режиме реального времени. Г-н Лян подробно остановится на том, как искусственный интеллект и ускоренные вычисления повышают эффективность многих отраслей и расширяют возможности по совершенствованию здравоохранения и научных исследований. Он подчеркнет важную роль пакета Building Block Solutions®, лежащего в основе широкого спектра решений Supermicro в области искусственного интеллекта/графических процессоров, серверов, хранилищ данных и рабочих станций. Использование этого пакета позволяет ускорить выпуск новой продукции, благодаря применению самых современных технологий. Разработанное компанией Supermicro PnP решение для полной облачной интеграции многостоечных серверов в сочетании с протестированными/одобренными аппаратными конфигурациями серверов, включая варианты с жидкостным охлаждением, обеспечивает оптимальную подачу питания серверов в центрах хранения и обработки данных. Чарльз Лян также затронет тему расширения производственных мощностей компании Supermicro в Соединенных Штатах, на Тайване и других странах в целях удовлетворения растущего потребительского спроса.

На виртуальном стенде компании представлены такие новые решения Supermicro в области серверной архитектуры, как Universal GPU и Supermicro GrandTwin. Кроме того, в этом году компания демонстрирует новейшие серверы SuperBlade®, SuperEdge и рабочие станции. Многие системы Supermicro предполагают возможность выбора между процессорами 3-го поколения Intel Xeon Scalable и процессорами 3-го поколения AMD EPYC™. Также будет представлен широкий ассортимент серверов, оптимизированных для конкретных применений. Принимающие участие в работе виртуального стенда эксперты, ответят на вопросы.