CXB HUB присуждена высокая награда Franco-British Trade & Investment Awards

Международная консалтинговая компания CXB HUB с офисами в Лондоне, Париже и Москве выиграла премию Franco-British Trade & Investment Awards в номинации «Малое и среднее предприятие года». Стартап получил награду за гибкость в работе, высокое качество обслуживания клиентов и международное позиционирование. Приз был вручен соучредителю CXB HUB Клэр Бонниоль в присутствии посла Великобритании во Франции Менны Ролингс.

Franco-British Trade & Investment Awards – это престижная премия, которая присуждается французским и британским компаниям, достигшим выдающихся результатов в развитии торговли.

CXB HUB – эксперт в области управления клиентским опытом и консалтинга. Компания специализируется на вопросах коммуникации с клиентами и управления персоналом. Цель компании – помочь крупным международным корпорациям повысить свою ценность для клиентов, партнеров и сотрудников. Для этого CXB HUB разрабатывает программы культурной трансформации, объединяющие управленческий консалтинг, обучение и цифровые решения.

CXB HUB был основан в июле 2017 года в Лондоне. Всего через год после открытия стартап успешно создал дочернюю компанию в Париже, а еще через два года – открыл офис в Москве. В 2019 CXB HUB вошел в число 100 лучших европейских стартапов.

В последний год CXB HUB удалось воплотить свой инвестиционный план по развитию команды опытных консультантов во Франции. За это время стартап также заработал хорошую репутацию благодаря успешному сотрудничеству с крупными компаниями: АШАН, Eurotunnel, Leroy Merlin, Северсталь, South Western Railways, Schneider Electric, Elior, Mersen, Thermo Fisher Scientific, Marlink, Decathlon UK, Novotel и многими другими.

«Мы очень гордимся этой наградой, поскольку она показывает, что малые предприятия могут эффективно работать с большими корпорациями и помогать им улучшать культуру в области обслуживания клиентов и взаимодействия с сотрудниками», – говорит партнер CXB HUB в России и бывший директор по маркетингу в «АШАН» Ареш Аламир.

Цель CXB HUB на 2022 год – увеличить оборот компании до более одного миллиона евро. Для достижения этого показателя стартап сосредоточит свою консультационную и обучающую деятельность в основном на рынках Франции, Германии, Великобритании, Бельгии и России, а также продолжит работу в Румынии. В то же время CXB HUB планирует активно укреплять свои позиции с помощью нового продукта myCXvision – запатентованного инструмента, сочетающего самодиагностику и автоматизированную разработку стратегических дорожных карт.

«Мы стремимся предложить нашим клиентам пакет программного обеспечения, который поможет им усовершенствовать и ускорить программы управления персоналом. Мы только что завершили первый этап разработки цифрового решения myCXvision, которое уже используется десятком крупных компаний», – отмечают соучредители CXB HUB Алексис Грабар и Клэр Бонниоль.