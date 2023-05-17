ЦК «Хорошевский» – отличная стартовая площадка для всестороннего развития детей

Жителям Северного административного округа столицы не нужно представлять Центр культуры «Хорошевский» — 30 лет эта организация с помощью опытных педагогов помогает детям и подросткам раскрывать свои таланты через спорт, искусство и творчество.

В Центре предлагают интересный досуг, а ограничений по возрасту фактически нет — здесь можно увидеть малышей от одного года. Для них организованы развивающие занятия, клубы и студии раннего развития. Здесь помогут раскрыть возможности ребенка: улучшить мелкую моторику, подкорректировать речь, научиться общаться со сверстниками в процессе занятий или активных игр. Все это пригодится на занятиях сначала в детском саду, а затем в школе.

Подросткам «Хорошевский» нередко дает старт в выборе будущей профессии или увлечения на всю жизнь.

Для детей открыты многочисленные танцевальные, творческие, спортивные, музыкальные и развивающие студии и секции. Для тех, кто хочет творить, – это живопись, лепка, флористика, работа с глиной, создание игрушек собственными руками и робототехника. Дети, которым ближе музыкальный жанр и сцена, выбирают студии вокала, занятия фортепианной и гитарной музыкой, школу бардовской песни «Ходынка», театрально-музыкальную студию «Маленький принц». В «Хорошевском» работают студия эстрадного танца «Мы!» и ансамбль танца «Ровесник», куда можно записать детей с трех и пяти лет.

Спортивные секции представлены секциями шахмат и гимнастики с элементами акробатики, туда можно попасть с четырех лет. Ребята с пяти лет могут заняться каратэ-до и айкидо, с 10 лет — стрельбой из пневматической винтовки. Можно выбрать одно или сразу несколько направлений.

Наконец, Центр культуры «Хорошевский» максимально доступен каждому. Для ребят из многодетных семей и деток с особенностями здоровья, зарегистрированных в Хорошевском районе Москвы, действуют льготы, дети-инвалиды посещают групповые занятия бесплатно.

Большой опыт работы, вместе с имеющимися у педагогов возможностями, делает из центра «Хорошевский» уникальную площадку, где из любого ребенка вырастает любознательный, умный и успешный взрослый.

В этом году Центру исполняется 30 лет. Это событие мы хотим отметить вместе с вами, дорогие друзья! Будем рады видеть всех на юбилейном концерте Центра культуры «Хорошевский» 20 мая в культурно-спортивном реабилитационном комплексе Всероссийского общества слепых (КСРК ВОС) по адресу: ул. Куусинена, д. 19А.

Начало мероприятия запланировано на 16:00. С 15:00 у гостей будет возможность посетить интересные мастер-классы.

Стоимость входного билета – лишь ваша искренняя улыбка.