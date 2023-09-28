Цены на российские новостройки ускорили рост

Первичное жилье в России стало значительно дороже. За последний месяц квартиры в новостройках росли в цене со скоростью до 1% еженедельно, отмечает «Циан Аналитика». По мнению экспертов, это вызвано изменением условий ипотеки по льготным программам.

Всё указывает на то, что такая тенденция сохранится и в будущем. Это значит, что покупателям имеет смысл поторопиться с выбором. Пока что на рынке еще можно найти проекты с комфортными условиями кредитования.

Один из них – жилой комплекс «Светлый мир «БиоПолис…» в ближнем Подмосковье. Здесь можно приобрести жилье по льготной ипотеке со ставкой 0,1% годовых. Проценты по ней будут начисляться в течение года после покупки. Такие условия предлагаются для заемщиков, которые имеют право на оформление семейной ипотеки и ипотеки с господдержкой.

ЖК «Светлый мир «БиоПолис…» строится рядом с музеем-заповедником «Горки Ленинские», среди хвойных и лиственных лесов. На обширную территорию ограничат въезд машин. Жители «БиоПолиса» смогут дышать свежим воздухом и слушать птичье пение по утрам.

В состав квартала войдут 27 четырехэтажных корпусов, рассчитанных на 5,4 тыс. квартир. Штукатурные фасады декорируют орнаментами. Несмотря на небольшую этажность зданий (всего четыре этажа), для удобства жителей все дома оборудуют современными лифтами. В шаговой доступности от домов предусмотрено строительство детского сада, школы и соседского центра.

Квартирография проекта включает студии, классические одно-, двух- и трехкомнатные квартиры с удобными планировками. Благодаря готовой отделке в природных тонах можно не думать о ремонте и въезжать в квартиры сразу после получения ключей.