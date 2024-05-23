ЦИПР-2024. Участники сессии «Уралхима» обсудили проблемы в области цифровизации сельского хозяйства

«Уралхим» выступил официальным партнером конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2024). В рамках мероприятия «Уралхим» организовал сессию «Новые возможности и перспективы агроотрасли при переходе на экономику данных».

Гендиректор ООО «Уралхим Инновация» («дочки» АО «ОХК «Уралхим») Анна Ненахова выступила в качестве модератора сессии. На сессии обсуждался ряд вопросов, касающихся актуальных результатов трансформации АПК, вариантов решения проблемных моментов в области цифровизации сельскохозяйственной отрасли, факторов ее изменений в контексте перехода к экономике данных.

«Мы понимаем, что в условиях современной конкуренции ключевым фактором успеха является внедрение передовых цифровых технологий. Всесторонняя вовлеченность бизнес-экспертов в совокупности с высокими технологическими компетенциями наших цифровых экспертов позволяют нам эффективно решать задачи любой сложности и сохранять лидирующие позиции на рынке», — говорит гендиректор ООО «УралАйТех» Никита Попов.

На ЦИПР-2024 «Уралхим» представил свои разработки в сфере производства минеральных удобрений и агрономической экспертизы. Вниманию участников были представлены продукты ПАО «Уралкалий» и АО «ОХК «Уралхим». Кроме того, компания представила работу своих цифровых «дочек» — ООО «УралАйТех» и ООО «Диджитал Агро». В частности, «Уралхим» представил VR-тренажеры, приложение для сбора информации о полях в режиме реального времени «ДА.Помощник», цифровой аналог горнодобывающего предприятия — горно-геологическую информационную систему, а также инновационный инструмент, который собирает сельскохозяйственные данные, анализирует и моделирует их — цифровой двойник агронома на базе ИИ.

«Цифровой двойник агронома предоставляет ответы на широкий спектр вопросов в сфере сельского хозяйства: рекомендации по питанию и выращиванию растительных культур, способы внедрения и точную дозировку минеральных удобрений и обработки посевов, распознает болезни растений по их изображению и т. д.», — говорит глава департамента корпоративного маркетинга АО «ОХК «Уралхим» Наталья Фарафонова.