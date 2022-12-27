DDR5 RDIMM от Innodisk обеспечивает автоматическую оптическую проверку полупроводников

Компания Innodisk, один из мировых поставщиков систем хранения данных промышленного класса и встроенных периферийных устройств, с объявила о своем решении для проблем, с которыми сталкиваются системы автоматизированной оптической проверки (AOI), связанных с недостатками динамической оперативной памяти (DRAM) потребителя.

С недавним запуском системы искусственного интеллекта Innodisk, предоставляющей комплексное решение с использованием ИИ для промышленных интеграторов, DRAM серии DDR5 играет ключевую роль для различных приложений, включая автоматизированные системы оптического контроля. В связи с ростом спроса на полупроводники и тенденцией к внедрению все меньших процессов значительно возросла потребность в автоматических системах для обнаружения дефектов в производстве полупроводников. В настоящее время системы AOI используются на каждом этапе производства полупроводников, и их стабильность имеет первостепенное значение для эффективности производства.

Современные системы AOI сталкиваются с тремя основными проблемами, которые помогает решить DDR5 RDIMM от Innodisk (регистровая память): пропускная способность памяти, точность и высокие температуры.

Пропускная способность памяти

Из-за высокой пропускной способности памяти, необходимой для моделей обучения, системы AOI часто сталкиваются с трудностями при использовании модулей с меньшей емкостью. Разработанная компанией Innodisk система DDR5 RDIMM решает эту проблему благодаря большой емкости, включая модули объемом 32 ГБ и 64 ГБ.

Точность

В связи с переходом полупроводниковых процессов до уровня нанометров возросли требования к разрешению и точности для систем AOI. Разработанная компанией Innodisk система DDR5 RDIMM включает в себя новую двухканальную 40-битную субканальную архитектуру и поддерживает надежную систему коррекции ошибок памяти (ECC) с полосой боковых частот, способную удовлетворить требования AOI в отношении высокоточного обнаружения.

Высокие температуры

Высокоскоростная и высокоточная проверка, обеспечиваемая системами AOI, генерирует большое количество тепла на уровне DRAM, что может привести к резкому повышению общей температуры системы. Разработанная компанией Innodisk система DDR5 RDIMM решает эти тепловые проблемы с помощью двуединой стратегии, предусматривающей интеграцию как аппаратного, так и программного обеспечения. Два тепловизионных датчика на модулях для определения температуры окружающей среды и два программных инструмента: iCAP (платформа облачного администрирования Innodisk) и iSMART для контроля температуры и отправки предупреждающих сообщений.