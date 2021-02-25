DeFi Antares Token — голубой океан для криптоэнтузиастов

Общество
25 февраля 2021

22 декабря 2020 года компания ANTARES запустила токен dAnt (DeFi ANTARES Token), первый стейблкоин, который обеспечивает фиксированную доходность по инвестиционным стратегиям, являясь не только защитным активом, но и позволяя приумножать капитал в периоды рыночной волатильности. 

ANTARES – это маркетплейс инвестиционных направлений и продуктов. Миссия проекта – сделать инвестиции доступными для каждой целевой аудитории.

Децентрализованные финансы (DeFi) – технологии, нацеленные на создание прозрачной и открытой экосистемы финансовых услуг с открытым исходным кодом. Использование смарт-контрактов исключает человеческий фактор, делая DeFi продукты максимально безопасными, простыми и конкурентными решениями традиционной финансовой системе с банками.

Компания серьезно подошла к разработке DeFi продукта и уделяет большое внимание безопасности, для работы над проектом была собрана сильная команда разработчиков и экспертов криптовалютного рынка. Также была привлечена одна из лучших на рынке компаний для проведения аудита всех контрактов.

Токен dANT реализован в смарт-контракте стандарта ERC-20, протокол включает возможность эмиссии новых токенов через мультисиг и таймлок-контракт с задержкой в 24 часа между отправкой транзакции в контракт и моментом осуществления эмиссии. 

ANTARES намерена не только сохранять максимальную прозрачность токеномики dAnt, предоставляя всем участникам полную информацию о токенах, задействованных в инвестиционных продуктах, но и поддерживать курс dAnt в диапазоне, близком к $1 с помощью алгоритмов маркет-мейкинга.

Создание токена dAnt в качестве стейблкоина говорит о долгосрочных планах компании ANTARES – никаких скачков стоимости и абсолютная прозрачность работы инвестиционных продуктов.

Компания выпустила 10 млн токенов, 1 млн из которых будет использован для предоставления ликвидности в пул Uniswap, а остальные 9 млн – для удовлетворения спроса со стороны новых пользователей и поддержания стоимости токена на уровне $1.

Эмиссия новых токенов будет осуществляться через смарт-контракты при выплатах по инвест-продуктам и начислении реферальных наград. При этом все смарт-контракты будут валидированы на etherscan, а их код будет публичным.     

Пользователи покупают токены dANT на децентрализованной бирже Uniswap, отправляют их в инвестиционные контракты и им в реальном времени начисляется доход в соответствии с выбранным инвестиционным продуктом.

Кроме того, в разработанной линейке инвестиционных инструментов реализован смарт-контракт трехуровневой реферальной программы: чем больше токенов в стейкинге у пользователя, тем выше его реферальные начисления от приглашенных. Все выплаты по реферальной программе гарантированы открытым кодом смарт-контракта.

Доходность dAnt обеспечена прибылью бизнеса компании ANTARES, маркетплейса с организованной интернет-площадкой, предоставляющей продукты и услуги надежных и проверенных компаний.

Компания зарабатывает 10% от дохода всех проектов фондов и компаний, размещенных на платформе, а также 10% от дохода каждого пользователя, инвестирующего в какой-либо проект на платформе.

  • Количество пользователей платформы ANTARES: 50 000 +
  • География пользователей: Россия, Франция, Индонезия, Индия, Вьетнам, Мексика
  • Средняя сумма инвестиций одного пользователя: $2 000
  • Прирост количества пользователей: 25% в месяц.

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