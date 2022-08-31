Дело компании «Терминал Сервис» может поставить под угрозу существование крупных игроков российского топливного рынка

Экономика
31 августа 2022

На данный момент объем материалов дела компании «Терминал Сервис» превышает 40 тыс. листов. Многомиллиардные требования к «Терминал Сервису» спровоцируют большие финансовые трудности для стратегически значимых поставщиков топлива. Для многих из них появится риск банкротства и недружественного поглощения. В итоге на отечественном нефтяном рынке возникнет нестабильная ситуация, считает известный политолог Сергей Марков. Он убежден, что к этой истории должны подключаться правоохранительные органы, возможно, и контрразведка, сообщает EADaily.

Долгие годы система топливных карт по договорам с многочисленными поставщиками автомоторного топлива (ООО «СО «Тверьнефтепродукт»», ООО ТД НМ, ООО «Татнефть-АЗС-Запад» и пр. – всего 15 юридических и физических лиц, свыше 1 тыс. АЗС по всей России) обслуживалась компанией «Терминал Сервис». Поставщиком ПО для процессинга выступало ООО «Виакард». В 2018 году «Виакард» выдвинул «Терминал Сервис» обвинение в нарушении авторских прав. Интересы ООО «Виакард» представляет адвокат Рустам Мусаевич Курмаев. При этом одним из учредителей ответчика выступает его родной отец — Муса Булатович Курмаев.

Поначалу речь шла о 835 тыс. руб. претензий, однако в течение нескольких лет судебные разбирательства привели к увеличению задолженности до 205 млн руб.

«Что ещё интересно и на что пока никто не обращал внимания: вся ситуация была искусственно создана сразу после февраля 2022 года. Диверсия? Элементы гибридной войны?», — пишет у себя в телеграм-канале Марков.

По его мнению, организаторы схемы намерены озолотиться, вытащив миллиарды у больших игроков нефтяного рынка, а в пределе – и вовсе захватить ключевые предприятия отрасли.

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