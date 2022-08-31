Дело компании «Терминал Сервис» может поставить под угрозу существование крупных игроков российского топливного рынка

На данный момент объем материалов дела компании «Терминал Сервис» превышает 40 тыс. листов. Многомиллиардные требования к «Терминал Сервису» спровоцируют большие финансовые трудности для стратегически значимых поставщиков топлива. Для многих из них появится риск банкротства и недружественного поглощения. В итоге на отечественном нефтяном рынке возникнет нестабильная ситуация, считает известный политолог Сергей Марков. Он убежден, что к этой истории должны подключаться правоохранительные органы, возможно, и контрразведка, сообщает EADaily.

Долгие годы система топливных карт по договорам с многочисленными поставщиками автомоторного топлива (ООО «СО «Тверьнефтепродукт»», ООО ТД НМ, ООО «Татнефть-АЗС-Запад» и пр. – всего 15 юридических и физических лиц, свыше 1 тыс. АЗС по всей России) обслуживалась компанией «Терминал Сервис». Поставщиком ПО для процессинга выступало ООО «Виакард». В 2018 году «Виакард» выдвинул «Терминал Сервис» обвинение в нарушении авторских прав. Интересы ООО «Виакард» представляет адвокат Рустам Мусаевич Курмаев. При этом одним из учредителей ответчика выступает его родной отец — Муса Булатович Курмаев.

Поначалу речь шла о 835 тыс. руб. претензий, однако в течение нескольких лет судебные разбирательства привели к увеличению задолженности до 205 млн руб.

«Что ещё интересно и на что пока никто не обращал внимания: вся ситуация была искусственно создана сразу после февраля 2022 года. Диверсия? Элементы гибридной войны?», — пишет у себя в телеграм-канале Марков.

По его мнению, организаторы схемы намерены озолотиться, вытащив миллиарды у больших игроков нефтяного рынка, а в пределе – и вовсе захватить ключевые предприятия отрасли.