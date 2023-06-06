Денежный приз самому яркому спортсмену фестиваля The BOWL вручит Фонд Юрия Лужкова

11 июня 2023 в парке Юрия Лужкова при участии Фонда Юрия Лужкова пройдет ежегодный летний московский фестиваль The BOWL, посвященный уличному и экстремальному спорту и активному образу жизни. Это мероприятие является одним из самых зрелищных спортивных событий года – так, здесь можно будет увидеть состязания сильнейших в России райдеров в дисциплинах «скейтбординг» и «ВМХ».

В этом году в рамках фестиваля Фонд Юрия Лужкова учредил отдельную номинацию для спортсменов «За самое зрелищное исполнение»: победителем и обладателем денежного приза станет исполнитель самого эффектного элемента в любой из дисциплин.

Парк Юрия Лужкова принимает московский фестиваль The BOWL уже седьмой год подряд, поскольку именно здесь расположен самый крупный и современный бетонный боул Москвы. Боул (bowl с английского переводится как «чаша») – это специально спроектированный бассейн асимметричной формы, залитый бетоном и предназначенный для катания и выполнения трюков. Катание в боуле относится к парковым дисциплинам и, бесспорно, является одним из наиболее технически сложных и потому зрелищных форматов скейтбординга и BMX. Помимо спортивной части гости фестиваля смогут посетить тематический стрит-маркет и послушать музыкальные выступления.

Юрий Михайлович Лужков активно выступал за популяризацию спорта среди молодежи. В его бытность градоначальником реставрировались спортивные объекты, строились современные спортивные школы и площадки. Благодаря Ю.М. Лужкову в 1998 году в Москве были впервые проведены Всемирные детско-юношеские игры, которые были продолжены Международным Олимпийским комитетом на регулярной основе уже в качестве юношеских Олимпийских игр.

21 сентября 2021 года, в день 85-летия со дня рождения Ю.М. Лужкова, парку на юге Москвы было присвоено его имя.

Мероприятия в память о Юрии Лужкове, а также общественно значимые инициативы, реализуемые в Москве и других городах страны Фондом Юрия Лужкова, призваны увековечить память, сохранить и популяризировать его общественное, политическое, литературное и научное наследие, а также продолжить и развить филантропические начинания Юрия Михайловича во благо жителей Москвы и страны. Источник фото: Freepik