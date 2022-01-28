Деппи-анализ Plato Farm – утопическая метрваза

Plato Farm получила свое название от древнегреческого философа Платона (Πλατών, 427 г. до н.э. — 347 г. до н.э.). Он был одним из величайших философов Древней Греции и всей западной культуры. В переводе с греческого слово Platus означает «плоский, обширный» и т. д.

В своей книге «Республика» Платон представил картину справедливого государства: государство средних размеров, где с высокой точки города можно было видеть всю страну и где люди знают друг друга лицом к лицу. Платон считал, что государство началось с разделения труда. Именно по этой причине мы взяли Платона (Plato) в качестве названия нашего проекта.

Смысл Plato Farm, если говорить простыми словами, заключается в том, чтобы с помощью труда и изобретательности в новом утопическом виртуальном мире с нуля построить свой собственный мир метавселенной, а также накопить богатство, контакты и престиж, развить социальные группы, построить организации и сформировать более крупную и эффективную систему социального функционирования. И все это можно сделать шаг за шагом в Plato Farm.

По-настоящему децентрализованная система социальных операций

В Plato Farm существует двойная система токенов, Plato и MARK, где Plato является самым ценным токеном в обращении и имеет фиксированную эмиссию. Общее количество токенов Plato составляет 100 миллионов. Правила выпуска очень строгие: все токены Plato под запретом в смарт-контракте и будут выпускаться линейно в течение трех лет.

MARK предназначены для набора очков в игре. В дополнение к 1 миллиарду токенов MARK, выпущенных для публичной бета-версии, 28800 токенов MARKS производятся на блок, поскольку блоки создаются в Heco, и производство будет остановлено через 3 года. Начальная цена MARK составляет 0,0001U.

Что касается всех экономических систем, действующих в Plato Farm, то они основаны на общей экологической ценности игроков в экосистеме. То есть, чем больше игроков участвует в игре, чем больше продуктов они производят и чем больше экономическая система, тем выше заработок игрока в экосистеме Plato.

И хотя производство MARK в игре происходит очень быстро, механизм сжигания и потребления MARK в игровой среде также очень эффективен. Он включает почти все деловые практики во всей игре.

Первый сценарий сжигания и потребления: использование MARK для покупки реквизита и семян, крупного рогатого скота, овец, свиней, кур и других животных, материалов для производства и т. д.

Второй сценарий сжигания и потребления: сжигание MARK, когда NPC продают реквизит.

Третий сценарий сжигания и потребления: сжигание MARK в игре, например, выплата выкупа за кражу овощей, участие в фермерских конкурсах и т. д.

В игровой экосистеме Plato Farm нет настоящего дилера. Все заперто в смарт-контракте, который был проверен и одобрен охранной компанией.

Социальный эксперимент на основе Метавселенной, а не просто блокчейн игра

Как следует из названия, механика проекта Plato Farm основана на социальной системе Республики. Отличие в том, что в ходе разработки проекта строительство Республики и дифференциация социального эксперимента будут происходить быстрее, чем в реальности, где это заняло бы сотни лет. В Plato требуется всего несколько месяцев, прежде чем произойдут изменения. Здоровье экономической системы в Plato Farm также станет социальным экспериментом для проверки успеха Республики, задуманной Plato.

Платон на самом деле не реализовал в своей жизни эксперименты Республики и регулирующего аппарата. В реальном мире большинство стран используют запасной план и полагаются на конституцию в управлении государством. В «Республике» Платон рассматривает идею неизменности как единственную и абсолютную истину, поэтому в нашем проекте у нас есть различные правила, записанные в неизменный интеллектуальный договор, гарантирующий фундаментальную честность и справедливость социальной системы.

«Справедливость состоит в том, чтобы делать то, что правильно в государстве, а справедливость в государстве существует тогда, когда каждый человек выполняет только один вид работы, имеющий отношение к государству и лучше всего соответствующий его природе. Не обязательно, чтобы каждый выполнял различные занятия, но каждый выполняет ту работу, для которой он особенно подходит, будь то молодой или пожилой, мужчина или женщина, свободный или раб, ремесленник, правитель или подвластный». «Государство» Платона.

Исходя из этого, игроки могут выбирать свою роль в игре и иметь возможность производить соответствующие средства производства для удовлетворения потребностей общества. На данный момент в игровой экосистеме насчитывается почти 20 различных средств производства, каждое из которых играет важную роль в Plato Farm.

Plato покупает и настраивает более важные из этих производственных активов и оборудования, а производственные материалы и семена в основном покупаются и потребляются MARK. Игроки также могут покупать эти продукты между собой для собственных производственных нужд. Также есть возможность продавать свою продукцию напрямую NPC, которым необходимо получать доход в игре.

Установить так много производственных материалов и активов — значит создать взаимозависимость между разными игроками и сделать каждого из них незаменимым. В то же время мы осознаем, что индивидуальное управление сложной производственной системой невозможно, поэтому мы создали Social, чтобы позволить отдельным игрокам более эффективно организовывать и координировать процесс. Plator Farm — это республика, которая объединяет небольшое количество людей с помощью технологии блокчейна и концепции Метавселенной. В рамках этого проекта Plato Farm экспериментирует с экономической целесообразностью создания республики.

Демократическое решение злодеяний в Plato Farm

В макроэкономическом регулировании существует управление DAO для достижения лучшего распределения прибыли и обеспечения развития и улучшения системы на благо большинства участников. Таким образом, в Plato Farm DAO будет функционировать своего рода конституция. Она определяет распределение выгод от проекта и даже прав на управление проектом. Поскольку в начале игры проект практически полностью децентрализован, владелец проекта не вмешивается напрямую ни в какие действия в экологии игры, и все экологическое развитие происходит естественным образом. Команда проекта занимается только оптимизацией игры и исправлением ошибок.

DAO позволяет игроку вносить макрокоррекции в любое необоснованное поведение в игре, а также существуют микроштрафы (например, штрафы «MARK» за кражу урожая).

Игроки могут бойкотировать монопольную покупку и продажу производственных материалов в экосистеме Plato Farm, где цикл всех производственных материалов заблокирован, и человеку практически невозможно выполнить все этапы производства самостоятельно. Это означает, что игроки имеют право голоса в игре, и в то же время производственные материалы подвержены колебаниям цен. Игрокам необходимо соревноваться со своими конкурентами, выращивающими такие же виды культур, как и со всеми покупателями в экосистеме. Таким образом, они должны вовремя скорректировать свою производственную стратегию, чтобы максимизировать свои преимущества.

Стратегия игрока очень проста. Как трудолюбивый фермер, вы сможете создать наибольшую ценность, если будете работать очень усердно.

Резюме

Все в механике Plato Farm соответствует определениям спекулятивного гражданства, разделения труда и справедливости в Республике Платона. Plato Farm также предлагает игрокам возможность отстаивать справедливость и увеличивать доход в игре, а также право «участвовать» в политике в качестве граждан метавселенной Plato Farm.

Игроки могут использовать свои деньги и ресурсы, чтобы объединить усилия с большим количеством людей, монополизировать и играть в игру в большем масштабе, и, в то же время, создавать идеальную страну в качестве социального эксперимента. И профсоюзы, и обычные игроки могут найти здесь свои предпочтительные способы получения дохода и социальные роли. Как бизнес-симулятор, Plato Farm воплощает в себе концепцию Метавселенной больше, чем любой Gamefi.

Media Contact:

platofarm.game

info@platofarm.game

PR Contact:

MediaX Agency

Contact@mediax.agency