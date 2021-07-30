Depth.Fi: Секреты дохода в миллионы долларов за 100 дней

Чувство безопасности, решение и план протокола DeFi для стэйблкоинов

Depth.Fi — это управляющий протокол для стэйблкоинов, основанный на сети HECO. Данный протокол был запущен 28 февраля 2021 года. В своем отчете о данных за 100 дней с момента запуска ключевая команда объявила, что ежемесячный доход проекта уже превысил 1 миллион долларов.

Вместо того, чтобы оставлять доходы ключевой команде, Depth.Fi собрал все доходы платформы в пул Depth DAO. Все владельцы DEP могут разделить этот доход каждую неделю в виде HUSD, стейкая DEP на Depth DAO. Depth.Fi принес своим пользователям более 26 миллионов долларов прибыли и вознаграждений, включая услуги по сбережению. В отчете о данных за 100 дней с момента начала работы также упоминалось, что протокол помог пользователям совершить обмен на 1,2 млрд долларов между HUSD и USDT.

После ряда смелых и инновационных реформ, таких, как закрытие вознаграждения за майнинг LP ликвидности родного токена DEP и уменьшение активности по TVL, протокол был оценен пользователями и разработчиками DeFi как новаторский и передовой. Поначалу многие сомневались, способен ли протокол выжить в высококонкурентном мире DeFi, но достижения Depth.Fi рассеяли все сомнения.

Паника, крах рынка и регрессия

19 мая 2021 года будет вехой в истории и запомнится будущим поколениям, потому что именно в этот день их предкам пришлось испытать шок от неожиданного краха курсов всех крупных криптовалют, паник сейлов и марджин коллов.

Плач и проклятия заполнили многие группы Телеграм и Дискорда, а некоторые пользователи даже поклялись навсегда уйти из крипто. В связи с комплексными причинами, включая изменение политики, давление регуляторов и влияние СМИ, криптовалютный рынок оказался в беспорядке, и цены на большинство токенов резко упали. Однако в одном сообществе все еще шутили и смеялись – это было коммьюнити Depth.Fi «Winnersfordoingnothing».

А все потому, что, хотя рыночная капитализация и TVL снижались у большинства платформ, у Depth.Fi данные параметры оставались довольно стабильными. Этот протокол управления стэйблкоинами на HECO, кажется, в большинстве случаев не пострадал от макрорынка. В июне Depth.Fi запустил свой сервис Vault, и его TVL вернулся к 340 миллионам долларов, а это почти столько же, сколько было до 19 мая.

Depth.Fi считался форком Curve.Fi, как и другие подобные протоколы, такие, как BeltFi, Ellipsis и Nerve. Но в силу того, что Depth не так сильно пострадал, как другие протоколы во время краха 19 мая, люди стали задумываться: какой механизм обеспечивает стабильность Depth.Fi.

Рассматривая случай Depth, нетрудно заметить, что, когда цена биткоина упала ниже 29 000 долларов, на рынке все еще сохранилась высокая потребность в родном токене платформы Depth — DEP. Многие пользователи сообщества Depth сочли, что сейчас прекрасная возможность получить больше DEP на фоне упадка рынка. И причиной этого является уникальная экономическая модель Depth.

Прекращение вознаграждений за майнинг ликвидности DEPLP и «кто же является реальным вкладчиком»

В процессе совершенствования экономической модели Depth есть две ключевые вехи. Первая представляет собой закрытие DEPLP ликвидности вознаграждения за майнинг. Вторая заключается в запуске DepthDAO для распределения всех доходов платформы, в результате чего DEP обретает истинную ценность.

Depth был запущен 28 февраля 2021 года и начал майнить вознаграждения 1 марта. За 48 часов вознаграждения за майнинг привлекли более 700 миллионов долларов, но 4 марта основная команда Depth решил прекратить выдачу вознаграждений для пулов DEP/HUSD и DEP/HT после обсуждения с сообществом.

Главная команда Depth считает, что в качестве нативного токена Depth, DEP должен выдаваться пользователям, которые вносят вклад в основную ценность платформы, то есть поставщикам ликвидности стэйблкоинов. По мнению команды, основной бизнес Depth — это сбережения и обмены стэйблкоинов. Только в том случае, если больше поставщиков ликвидности для стэйблов захотят прийти на Depth.Fi, платформа будет развиваться. После отключения вознаграждения за майнинг DEPLP ликвидности, внесение депозита на Depth становится единственным способом для пользователей заработать нативный токен DEP.

Таким образом, поскольку внесение стейблкоинов является единственным способом получения нативных токенов DEP, риск на Depth очень низкий. А кроме того, Depth все время пытается улучшить APY стабильных токенов для данных пользователей.

Разумеется, не все могут понять этот шаг по закрытию вознаграждений за майнинг DEPLP. Многие люди даже считали, что подобный шаг Depth равносилен самоубийству. Да, до сих порDepth все еще остается одним из немногих проектов, которые не предлагают вознаграждение за майнинг нативных токенов на HECO. Но в действительности протокол работает надежно и безопасно. Однако проект работает стабильно и развивается

Резко ли упала цена DEP после того, как Depth отменила вознаграждение за добычу ликвидности DEP? Да, цена DEP пошла вниз, а TVL Depth.Fi резко уменьшился с рекордных 900 миллионов долларов. Однако в то же время APY для сбережений в стэйблкоинах увеличился, и появился новый баланс. На самом деле смелое решение отмены вознаграждений помогло протоколу показать свои преимущества.

В настоящее время Depth — платформа для управления стэйблкоинами с самым большим масштабом добычи и самой высокой доходностью сбережений HUSD/USDT на HECO. Depth может полностью удовлетворить потребности пользователей в обмене стэйблкоинов с минимальным проскальзыванием.

DepthDAO: Придание DEP настоящей ценности

Depth DAO был официально запущен 7 мая, и разработчики объявили, что все доходы платформы будут перечисляться в фонд Depth DAO. Пользователи, которые стейкали DEP, могли разделить эти доходы в HUSD каждую неделю.

За первый период функционирования Depth DAO было застейкано более 7 миллионов долларов в DEP и выплачено 310 000 долларов вознаграждений. APR за этот период Depth DAO составил 229,57%.

По сравнению с ведущим DeFi протоколом Curve, достижения Depth превосходят все ожидания. Рыночная капитализация Curve составляет 557 миллионов долларов, а его TVL — около 9,14 миллиарда долларов. Вознаграждение, распределяемое между холдерами VeCRV, составляет около миллиона долларов каждую неделю. Ожидаемые вознаграждения, которые могут получить холдеры VeCRV, должны составить более 50 миллионов долларов в год.

Рыночная стоимость DEP составляет около 7,6 миллионов долларов, а TVL Depth — около 200 миллионов долларов. Холдеры xDEP могут получать около 250 тысяч долларов в неделю, поэтому ожидаемые вознаграждения для холдеров xDEP составят около 12 миллионов долларов в год, что является одной пятой доли вознаграждений Curve.

Как видно из приведенного графика, доходы Depth уже довольно близки к доходам ведущих протоколов DeFi, таких как AAVE (36 миллионов долларов), Curve (40 миллионов долларов) и dydx (23 миллиона долларов), и это учитывая тот факт, что Depth разделяет все доходы со своими пользователями в Depth DAO.

Если мы возьмем доход в качестве одного из стандартов для оценки стоимости нативного токена проекта, используя модель P/S, то очевидно, что P/S для Sythetix, Maker и Curve превышает 10. У Sushi самый низкий показатель P/S — 2,24. В то время как у Depth показатель P/S составляет всего 1,68, что ниже, чем у всех упомянутых выше протоколов. Это говорит о том, что стоимость DEP очень недооценена.

Будет ли Depth следующим Curve? — Нет.

Как мы узнали от главной команды Depth, проект не собирается следовать по пути протоколов Curve или похожих проектов. Команда Depth уже сообщила некоторую информацию и планы относительно планируемых проектов — Depth собирается запустить сервис OTC и свой собственный DEX. Внебиржевой проект позволит пользователям обменивать большое количество токенов с нулевым проскальзыванием, что может стать эффективным решением для торговли на блокчейне. Доход от всех предстоящих проектов также будет перечисляться в бассейн Depth DAO и придаст токену DEP его истинную ценность.

Depth вырастал в сложной ситуации. Проект преодолел различные трудности и, наконец, выбрал свой путь. Мы с надеждой ожидаем будущего этого инновационного управляющего протокола стэйблкоина в цепи HECO.