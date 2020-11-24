Депутаты Заксобрания Кубани доработают закон о лесозаготовке

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края намерены доработать закон о заготовке древесины. Об этом сообщает пресс-служба госоргана. Авторами инициативы выступили Всемирный фонд дикой природы и некоммерческая организация «Гражданская инициатива против экологической преступности».

Речь идет о разработке и внесении изменений в краевой закон «О порядке заготовки гражданами древесины для бытовых нужд». По словам экоактивистов, указанная норма действующего законодательства, к сожалению, сегодня позволяет злоумышленникам пускать на вырубку качественный лес, объясняя это нуждами населения при строительстве домов и отоплении жилых помещений. На самом деле, зачастую, заготовленный на растопку лес попросту продается скупщикам по завышенным ценам.

Перед обращением в Законодательное собрание Кубани, группа активистов тщательно обследовала несколько лесных участков в регионе, установив многочисленные факты коммерческой вырубки леса, которая осуществлялась в рамках фиктивных договоров купли-продажи для гражданских нужд. Экоактивисты подчеркнули, благодаря внесению в закон соответствующих поправок, процесс лесозаготовки в Краснодарском крае станет более открытым и прозрачным.

Пресс-секретарь представительства WWF России в экорегионе «Российский Кавказ» Михаил Клименко отметил, случаи вырубки качественного леса недобросовестными предпринимателями и продажи его по коммерческой стоимости особенно часто фиксируются в населенных пунктах, не подключенных к центральной газомагистрали – то есть, в той местности, где оправдать свои незаконные действия и избежать наказания за правонарушение гораздо проще.