Десятки Дедов Морозов заполонили улицы Санкт-Петербурга

Общество
28 декабря 2021

Улицы Санкт-Петербурга заполнились десятками Дедов Морозов. Их видели на Конюшенной, Большой Морской, возле Казанского Собора и на Дворцовой площади.

Пользователи социальных сетей опубликовали больше сотни фотографий с зимними сказочникам. Также о «новогоднем рейве» рассказали несколько Telegram-каналов.

Дедами Морозами оказались курьеры «М.Видео». Они нарядились в праздничные костюмы, чтобы поднять горожанам настроение и напомнить об экспресс-доставке. В период перед Новым годом «М.Видео» запустил акцию и теперь развозит заказы за 2 часа в удобное покупателям время.

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