Диана Пэн приглашена на ежегодное собрание Боаоского азиатского форума 2023 года

С 28 марта по 31 марта в городе Боао, расположенном в китайской провинции Хайнань, состоялось ежегодное собрание Боаоского азиатского форума 2023 года, посвященное теме «Неопределенный мир: солидарность и сотрудничество для решения проблем, открытость и инклюзивность для содействия развитию». Г-жа Диана Пэн, председатель Института международных экономических стратегий, специализирующегося на обслуживании глобальных предприятий, посетила г. Боао в провинции Хайнань (Китай) для участия в четырехдневном форуме, проводящемся в г. Боао по любезному приглашению Организационного комитета этого форума.

В течение четырех дней г-же Диане Пэн поступили предложения принять участие в ряде крупных форумов, таких как «Новая схема промышленной цепочки поставок», «круглый стол» для частных предпринимателей, диалог между китайскими и американскими предпринимателями, диалог между китайскими и европейскими предпринимателями, а также дискуссионный форум, в качестве участника которого выступил Премьер-министр Кот-д’Ивуара и различные предприниматели.

В процессе участия в этом форуме г-жа Диана Пэн также провела интервью со СМИ, в котором приняли участие представители CCTV, People.cn, Hainan Daily и Qiongdao TV.

Согласно доступной информации, в настоящее время Институт международных экономических стратегий создал пять подразделений в следующих регионах: Европа, Евразия, Азиатско-Тихоокеанский регион, Америка, Африка и Ближний Восток. Этот институт при помощи сильной команды экспертов и консультантов изучает многие вопросы в области развития микро-, малых и средних предприятий в условиях новой экономической ситуации и с учетом различными точек зрения, изучает новые стимулы и ресурсы для развития предприятий при новых обстоятельствах и предоставляет такие возможности для развития как совместное использование запасов, техническое сотрудничество и обмен ресурсами. Главным органом этого научно-исследовательского института является группа международных экспертов и консультантов (в том числе международных экспертов, являющихся лауреатами Нобелевской премии, а также высокопоставленных лиц, таких как бывшие президенты различных стран), которая способна обеспечивать эффективные методики для многих предприятий по всему миру, положительный опыт применения, а также хорошую политику для обеспечения возможности выхода на международный уровень. Конечной целью этого научно-исследовательского института являются предприятия, при этом в качестве основной модели функционирования применяется следующая схема: «научные исследования + рассредоточение + сотрудничество».