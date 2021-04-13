Дипломы победителей ВсОШ по информатике получили 19 московских школьников

Школьникам Москвы предоставляется поддержка города при развитии талантов в области информатики. Как напомнили в мэрии мегаполиса, для этого здесь, в частности, реализуют образовательные проекты «Математическая вертикаль» и «ИT-класс в московской школе». На ресурсе «Информатикс» проводятся тематические занятия (в них могут принимать участие и ребята из других городов, а не только из Москвы), столичный Центр педагогического мастерства (ЦПМ) организует проведение онлайн-соревнований и сборов.

Недавно московские школьники произвели фурор в рамках заключительного этапа Всероссийской олимпиады по информатике. Сообщается, что 19 столичных учащихся выиграли дипломы победителей, а еще 67 учащихся из школ мегаполиса стали призерами. Соревнования прошли при участии 380 учеников из разных регионов Российской Федерации.