Директор МЦКО Марианна Лебедева: стартовал V Ежегодный международный фестиваль русского языка

В текущем году организаторы V Ежегодного международного фестиваля русского языка ожидают, что количество его участников составит порядка 5000 человек. Как рассказала директор Московского центра качества образования (МЦКО) Марианна Лебедева, задачей фестиваля выступает продвижение русского языка, его сохранение и развитие. По сути, на данной образовательной и творческой площадке иностранные школьники могут улучшить языковые знания и проявить свои таланты в творческих испытаниях. К участию приглашаются ученики 7-12 классов в таких категориях, как «русский язык как иностранный» и «русский язык как неродной».

Желающие принять участие в фестивале могут оставить заявку на сайте МЦКО до двадцатого апреля. Заочный тур состязания проводится с февраля по июнь, а финальный — с сентября по октябрь. Проведение итогового мероприятия намечено на ноябрь-декабрь.