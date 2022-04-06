Discovery Life Sciences объявил о приобретении подразделение Gentest у компании Corning Incorporated

Мир
6 апреля 2022

Компания Discovery Life Sciences™ (Discovery), специалисты в области биологических образцов и биомаркеров™, объявила о приобретении компании Gentest®, которая является дочерней организацией компании Corning Incorporated и специализируется на выпуске продукции для проведения медико-биологических исследований.  Приобретение компании Gentest, последовавшее за приобретением компании In Vitro ADMET Laboratories (LLC (IVAL) в декабре прошлого года, выводит компанию Discovery в число ведущих поставщиков экспериментальных систем по изучению действия медицинских препаратов в лабораторных условиях для фармацевтической и медико-биологической отраслей.

Продуктовый портфель компании Gentest включает реагенты для взятия и транспортировки образцов, поглощающие реагенты, рекомбинантные метаболические энзимы, фракции тканей, гепатоциты, другие реагенты для изучения процессов абсорбции, распределения, метаболизма и элиминации/выведения (АРМЭ) токсинов, а также контрактные услуги по проведению исследований.  Он дополняет реагенты для изучения процессов АРМЭ и решения в области токсикологии, предлагаемые на сегодняшний день компанией Discovery, в число которых входят криоконсервированные гепатоциты, энтероциты и сопутствующие услуги, разработанные и предоставляемые под руководством всемирно известного эксперта в области изучения и применения гепатоцитов д-ра Альберта Ли (Albert Li), директора компании Discovery по проведению научных исследований в области фармакологии и токсикологии.

Объединение этих двух организаций в рамках компании Discovery укрепит ее научный авторитет и потенциал в области сбора и изучения биологических образцов для разработки лекарственных средств и биомаркеров.  Оно позволит компании Discovery упрочить свои позиции в качестве лидера рынка биологических образцов, поскольку теперь у нее появилась возможность обеспечивать исследователям доступ к одному из крупнейших в мире банков микросом и гепатоцитов в сочетании с соответствующими передовыми технологиями и научными услугами.  Таким образом, будет создан уникальный инновационный механизм для достижения реальных результатов, позволяющих клиентам более эффективно и экономично реализовывать свои программы по разработке лекарственных средств.

«Мы рады пополнить команду Discovery великолепными учеными и сотрудниками, создавшими продуктовый портфель Gentest компании Corning,— заявил д-р Ли. —  Наш совместный многолетний опыт применения экспериментальных подходов к проведению лабораторных исследований в области оценки метаболизма лекарственных средств, взаимодействия различных препаратов, их токсикологии и фармакологии в сочетании с нашими непревзойденными технологиями, позволит компании Discovery предоставлять научно-исследовательским организациям и лабораториям по разработке лекарственных средств самые передовые и высококачественные продукты и услуги для проведения исследований в лабораторных условиях».

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