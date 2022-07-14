Discovery Life Sciences приобретает AllCells

Компания Discovery Life Sciences™ (Discovery), специализирующаяся на биологических образцах и биомаркерах, сегодня объявила о приобретении AllCells® — одного из ведущих поставщиков исходных клеточных материалов, предназначенных только для исследований (RUO) и клинического применения (GMP). Компании AllCells и Discovery, обладающие более чем 30-летним совместным опытом клеточной и генной терапии (CGT), сосредоточатся на предоставлении революционных продуктов и услуг с большей скоростью и надежностью для обеспечения всего спектра CGT ─ от исследований базовых механизмов до коммерческого применения.

Компания AllCells, основанная в 1998 году Джеем Туном (Jay Tong), является одним из ведущих мировых поставщиков услуг по получению и адаптации исходных клеточных материалов для различных областей применения в CGT. Сочетание проверенного отраслевого опыта компании AllCells со специализацией компании Discovery как производителя биологических образцов и биомаркеров делает их главным поставщиком критически важных исходных материалов и аналитических услуг для ускорения применения методов CGT.

«Мы очень рады приветствовать команду AllCells в семье Discovery, — заявил глава компании Discovery Гленн Билавски (Glenn Bilawsky). — Объединение этих двух замечательных компаний создает масштабируемое комплексное решение, которое обеспечивает нашим клиентам беспрецедентный доступ к надежным исходным клеточным материалам с интегрированными услугами мультиомического анализа для клеточной и генной терапии».

Компания Discovery объединит с AllCells свои существующие продукты и услуги CGT для создания нового бизнес-подразделения под названием AllCells, входящего в состав Discovery Life Sciences. С момента заключения договора генеральный директор AllCells и президент Дэнни Чжэн (Danny Zheng) возглавит эту объединенную структуру.

Кроме того, объединение растущего бизнеса компании Discovery с AllCells также создаст один из крупнейших в отрасли целевых донорских пулов. Донорские центры, зарегистрированные FDA, и чистые помещения, соответствующие требованиям GMP, расположены рядом с лабораториями по исследованиям материалов. Это стратегическое расположение позволяет выполнять немедленную обработку и криофиксацию для обеспечения непревзойденного качества, обеспечивая клиентам более быстрый и экономичный доступ к расширенному пулу заинтересованных доноров с исследованием материалов для программ, ориентированных на конкретных клиентов.

Г-н Чжэн заявил следующее: «Мы построили свою организацию таким образом, чтобы она стала продолжением цепочки поставок нашего клиента. Предлагая консультации по донорским программам, высококачественные продукты афереза, услуги по адаптации и исходные материалы, соответствующие требованиям GMP, наша команда продолжит применять подход, ориентированный на клиента и направленный на удовлетворение потребностей наших клиентов, предлагая им превосходные продукты и услуги в любое время и в любых масштабах. Наша стратегия аналогична подходу Discovery — «Science at your Service» (Наука к вашим услугам) и подкрепляет его, а наши объединенные продукты и услуги будут способствовать дальнейшему ускорению стратегических и жизненно важных программ наших клиентов в области клеточной и генной терапии».

«Перспективы CGT по улучшению здоровья пациентов не вызывают сомнений, однако для расширения целевых групп пациентов и совершенствования парадигм лечения необходимы усовершенствования в области производства и воспроизводимости, — заявил технический директор компании Discovery по CGT Доминик Кларке (Dominic Clarke). —Наше решение обеспечивает доступ ко всему спектру исходных материалов от RUO до GMP благодаря их комплексным, всеобъемлющим и масштабным исследованиям в целях удовлетворения этих быстро растущих потребностей отрасли».