Discovery Life Sciences вместе с партнерами запускает подразделение протеомических услуг  

Компания Discovery Life Sciences объявила о создании своего нового подразделения протеомических услуг и в настоящее время принимает образцы от фармацевтических и биотехнологических компаний, а также государственных и некоммерческих научно-исследовательских центров. Это инновационное предложение охватывает как исследовательскую, так и целевую протеомику с использованием систем Seer Proteograph™ Product Suite, SCIEX LC-MS/MS, а также платформ Olink® Proximity Extension Assay (PEA) и Luminex xMAP®.

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Протеомические сервисные лаборатории компании Discovery в настоящее время интегрированы с ее ведущими на рынке лабораториями геномного анализа, работающими как с короткими, так и с длинными прочтениями, и обширным глобальным коммерческим биохранилищем гипераннотированных® биологических образцов.

«Мы с радостью открываем свои двери для исследователей и ученых по всему миру и предоставляем им доступ к высокомасштабируемым мультиомическим услугам компании Discovery, которые помогут им в реализации инициатив в сфере идентификации биомаркеров, клинических исследований и крупномасштабных исследовательских программ, — заявил исполнительный вице-президент Proteomics Майкл Пизано (Michael Pisano). — Наши эксперты в области протеомики тщательно разработали, создали и оптимизировали всеобъемлющий универсальный комплекс передовых протеомических и протеогеномных технологий для поддержки любых стратегий в области биомаркеров, крупномасштабных популяционных исследований и проектов по описанию биобанков».

В рамках своей стратегии расширения на рынке услуг в области биомаркеров Discovery подписала в январе многолетнее соглашение с компанией Seer, Inc. (NASDAQ: SEER), специализирующейся на медико-биологических науках, которая занимается коммерциализацией революционной новой платформы для протеомики, а также с компанией SCIEX , являющейся одним из мировых лидеров в области аналитических технологий в области медико-биологических наук. В результате на свет появился первый в своем роде консорциум по протеогеномике Proteogenomics Consortium (PGC) для крупномасштабных протеомических исследований плазмы. PGC сочетает в себе запатентованные технологии и опыт всех трех компаний, предлагая объективные протеогеномные услуги с высоким разрешением для содействия в обнаружении новейших биомаркеров, которые могут быть соотнесены с основополагающими генетическими вариациями.

«Proteogenomics Consortium стратегически объединяет эти самые ультрасовременные протеомические технологии плазмы с нашим передовым мировым опытом в области геномики с короткими и длинными прочтениями, что позволяет упростить добавление глубоких, объективных данных протеомики в исследования в области идентификации, трансляционных и клинических исследований, а также в крупномасштабные программы популяционных исследований, — заявил генеральный директор компании Discovery Гленн Билавски (Glenn Bilawsky). —Кроме того, PGC также позволяет создавать новые средства диагностики онкологических, нейродегенеративных, воспалительных, инфекционных заболеваний и заболеваний в других терапевтических областях».

В сентябре компания Discovery объявила о том, что является крупнейшим сертифицированным поставщиком коммерческих услуг для платформы Olink® PEA в Северной и Южной Америке. Olink PEA представляет собой уникальную технологию иммуно-ПЦР, которая решает проблему динамического диапазона, на протяжении десятилетий сдерживавшую протеомику плазмы. Она обеспечивает обнаружение и количественное определение слабо распространенных белков в плазме в требуемом масштабе. Кроме того, компания Discovery внедрит дополнительные мультиплексные иммуночувствительные платформы, включая технологию xMAP® от компании Luminex, что позволит выполнять мультиплексный анализ на предмет выявления белков и нуклеиновых кислот.

Компания Discovery предлагает широкий спектр услуг, включая геномику, протеомику, патологию и клеточную биологию. В дополнение к своему обширному ассортименту услуг компания Discovery имеет крупнейшее в мире коммерческое биохранилище, предлагающее партнерам единую цепочку хранения для ускорения клинических исследований и разработок. Интегрированный мультиомический рабочий процесс компании Discovery позволяет клиентам получать более глубокие сведения, сохраняя при этом ценные образцы.