Для обмана и террора мошенники используют «налог на СВО»

Аферисты начали обманывать граждан с помощью новой схемы. Она заключается в рассылке писем с предупреждением о списании средств для уплаты якобы нового налога на специальную военную операцию.

В электронном письме мошенники сообщают клиенту банка, что средства в размере «десятков тысяч рублей» ежемесячно будут списываться со счета в качестве «налога на СВО», но можно написать отказ от процедуры, перейдя по ссылке. Человек проходит по ссылке, и преступники получают данные для доступа к личному кабинету клиента банка, благодаря чему могут похитить имеющиеся на счету деньги.

При этом кража денег – не единственное, что делают мошенники. Они начинают звонить по телефону доверчивым жертвам и шантажом вовлекать их в противоправную деятельность, включая диверсии и теракты. Преступники начинают угрожать возникновением проблем и даже убийствами родных, требуя поджечь какие-либо объекты транспортной, банковской или военной инфраструктуры.

Комментарии по этому поводу дал эксперт Виктор Владимирович Акимов. Он обратил внимание, что мошенники начинают общаться с потенциальной жертвой, используя стандартные приемы – говорят о подозрительных переводах средств со счетов клиента, о якобы отправленных клиентами кредитных заявках, просят помочь правоохранительным органам разоблачить преступников. Если затем человек проходит по ссылке для «отказа от налога на СВО», и, возможно, происходит воровство средств со счета клиента, злоумышленники активно толкают жертву, легко поддающуюся влиянию, на тяжелое преступление.

Подобному мошенническому воздействию подвергаются не только пожилые люди. Согласно статистике, немало жертв и среди молодежи, которую террористические группы рассматривают как «расходный материал для создания информационных поводов».

Эксперт подчеркивает, что при любом подозрении на мошеннические действия следует незамедлительно сообщать в полицию, где держат противоправные действия на особом контроле. Компетентные органы проверяют поступившие заявления о попытках и совершениях террористических актов, устанавливают личности преступников и их помощников. МВД России просит граждан быть бдительными, отвечая на звонки и сообщения, в которых содержатся призывы к незаконным действиям.

Источник: ПензаИнформ

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