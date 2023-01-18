Для столичных школьников запустили проект об истории российского спорта

Московских учащихся ожидает приятный сюрприз — запуск проекта, посвященного истории российского спорта.

Проект, рассчитанный на участие знатоков отечественного и мирового спорта из числа учащихся 5-11 классов московских школ и студентов колледжей, организован на базе Государственного музея спорта «Мир спорта». Мероприятие будет проходить во всех восьми выставочных залах, посвящённых истории футбола, хоккея, фехтования и других видов спорта. К участию в интерактивной части проекта помимо победителей и призеров различных спортивных соревнований приглашаются и члены спортклубов.

По словам директора Московского центра «Патриот.Спорт» Марата Кучушева, в музее юным участникам проекта расскажут о развитии отечественного олимпийского движения, исторических победах наших атлетов, пригласят принять участие в квест-игре «Золотой знак ГТО».

А накануне были оглашены результаты конкурса столичных образовательных учреждений на лучшее выполнение комплекса ГТО: победу здесь одержали школы № 1220, № 950 и № 1080.