Для укрепления сотрудничества, руководство Shanghai Electric посетило Siemens в Германии

Председатель правления компании Shanghai Electric г-жа Ленг Вейкьюнг (Leng Weiqing), недавно посетила Германию для проведения переговоров с президентом Кристианом Брухом (Christian Bruch), главным исполнительным директором и директором по устойчивому развитию Siemens Energy AG в период с 25 по 27 июля в целях дальнейшего углубления промышленного сотрудничества и совместных инноваций, а также для содействия преобразованию и развитию низкоуглеродной и высококачественной энергетики. Встреча состоялась через четыре месяца после того, как Кристиан Брух, президент, генеральный директор и директор по устойчивому развитию Siemens Energy, посетил штаб-квартиру Shanghai Electric.

В ходе встречи стратегия и план развития Siemens Energy были лаконично представлены г-н Брухом. Отметив позицию Siemens Energy как ведущей мировой компании в области энергетических технологий и известного поставщика оборудования, г-н Брух отметил передовые технологии, включающие электролиз воды для производства водорода, умные сети электроснабжения и оффшорные ветряные электростанции.

Широкий спектр деятельности компании Siemens охватывает газовую генерацию, передачу электроэнергии, ветроэнергетику и низкоуглеродные отрасли. В ситуации, когда весь мир стремится к низкоуглеродному развитию, энергетический сектор имеет огромные возможности. Компания Siemens выразила большой оптимизм и подчеркнула важность двух углеродных целей Китая. Являясь стратегическими партнерами, Shanghai Electric и Siemens стремятся использовать возможности для сотрудничества и преобразований, находя новые пути для практического сотрудничества в различных сферах. Целью является ускоренное продвижение экологически чистой и низкоуглеродной трансформации энергетики, демонстрируя свою приверженность устойчивому будущему.

Г-жа Ленг Вейкьюнг выразила свою искреннюю признательность Siemens Energy, заявив следующее: «Компания Shanghai Electric рассматривает экологически чистую и низкоуглеродную энергетику как основу будущего развития, и согласно с новой стратегией развития мы концентрируемся на развитии четырех основных направлений новой энергетики — ветровой, световой, аккумулирующей и водородной, всесторонне содействуя развитию экологически чистой энергетики и низкоуглеродной трансформации. В области экологических технологий, компания Shanghai Electric ускоряет процесс формирования ключевой конкурентоспособности за счет открытого сотрудничества и синергии. Являясь стратегическими партнерами, сотрудничающими на протяжении почти 30 лет, мы надеемся на дальнейшее углубление технического сотрудничества и обмена талантами с Siemens Energy, реализацию инновационных моделей сотрудничества и объединение усилий по разработке перспективных концепций развития, технологических инноваций, портфелей продуктов и решений. Вместе мы стремимся к сотрудничеству в построении нового энергетического будущего, при этом полностью беря на себя обязательства по реализации полностью декарбонизированного и устойчивого будущего для всех».

Во время визита в Германию г-жа Ленг Вейкьюнг и ее делегация посетили производственные предприятия Siemens Energy Transformers Factory, PEM Hydrogen, Gas Turbine Factory и Innovation Center. Они продолжили дружеские беседы с Каримом Амином (Karim Amin), исполнительным вице-президентом и членом исполнительного комитета Siemens Energy, и получили ценную информацию о развитии энергетической отрасли Siemens, возможностях научно-исследовательских и опытно-конструкторских возможностях, а также об эффективной организации производства и моделях управления.