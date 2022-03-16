Для жителей Кубани «Госуслуги» подготовили суперсервис

Жители Краснодарского края теперь смогут заменить личное посещение многофункционального центра всего лишь одним кликом компьютерной мышки. На портале «Госуслуги» открылся инновационный суперсервис, который ранее разрабатывался в качестве аналога электронной службы единого окна.

Так, активировав сервис «Цифровое исполнительное производство», жители Кубани смогут в режиме онлайн запросить у службы судебных приставов информацию о наложенных ограничениях, возбуждении исполнительного производства по тому либо иному делу, а также запросить задолженность по штрафам.

«Инновационный сервис обеспечивает гарантированный доступ в Единый реестр жалоб. Эта служба представляет собой оперативную альтернативу реальному обращению в суд физических лиц. Благодаря внедрению этого суперсервиса, нагрузка на службу судебных приставов и консультантов многофункциональных центров существенно снизится. Кроме того, площадка оптимизирует бюджетные расходы, которые ранее государство несло в связи с бумажным судебным, более громоздким делопроизводством офлайн», – рассказал Станислав Завальный, глава департамента связи и информатизации Краснодарского края.

Он добавил, новым цифровым предложением смогут воспользоваться российские граждане, которые ранее зарегистрировались на портале «Госуслуги» и имеют на платформе подтвержденный учетный аккаунт. Работы по развитию инновационного сервиса проводятся в рамках реализации масштабного национального проекта «Цифровая экономика».

Источник фото: ili-nnov.ru