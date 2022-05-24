Дно пройдено. Спрос на ипотеку в России начал расти

В России отмечается заметный рост заявок на ипотеку, соответствующий динамике января-февраля текущего года. Однако до пиковых, осенних показателей 2021 г. очень далеко. При этом очевидно оживление рынка, и нижняя точка конца апреля уже позади, считает председатель совета директоров Ипотека.Центр Сергей Пономаренко.

Банк ВТБ информирует о значительном росте количества ежедневных заявок на получение кредита. В сравнении с апрелем рост количества желающих получить кредит составил 85%, или 3 тыс. в день. В то время, как средняя по РФ ставка кредита по льготной ипотеке предлагается от 9%, банк ВТБ снизил своё предложение до 8,7%.

По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, майское снижение ставки с сохранением лимитов кредитов в рамках госпрограммы льготного кредитования полностью себя оправдывает как в части доступности жилья, так и в качестве поддержания строительного рынка.

Параллельно со снижением ставки по льготной ипотеке был увеличен лимит на приобретение жилья.