До конца года на Кубани капитально отремонтируют 200 школ

Новости
11 августа 2022

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, регион не первый год проводит масштабную работу, направленную на восстановление объектов кубанской системы образования. Глава федерального субъекта отметил, до конца текущего года в крае капитальный ремонт завершится в 200 общеобразовательных учреждениях.

В качестве примера Кондратьев привел школу №3, расположенную в Белореченском районе. В течение последних нескольких лет в здании поэтапно меняли кровельное покрытие, восстанавливали помещение пищеблока, обновляли необходимые коммуникации. На завершающем этапе в школе отремонтируют фасад.

«Летние каникулы – время для отдыха всех школьников. Однако для самих учебных заведений это период масштабных ремонтно-восстановительных работ, период перемен. Не только в крупных городах, но и в малых муниципалитетах дети должны пойти в школу 1 сентября в отремонтированные помещения, чтобы учиться в комфортных условиях», – заявил Вениамин Кондратьев.

Губернатор добавил, модернизация общеобразовательных учреждений проводится в рамках реализации краевых и федеральных программ, в которых принимают активное участие все муниципалитеты федерального субъекта.

Источник фото: ki-news.ru

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