Дочерняя компания Innodisk Antzer Tech представила новое решение CAN-FD

Наряду с развитием высокоскоростных средств связи, vehicle-to-everything (V2X) растет и широко применяется в автомобилестроении. Являясь ведущим мировым поставщиком решений AIoT, Innodisk постоянно исследует соответствующие возможности и интегрирует групповые ресурсы для ускорения раскрытия потенциала ИИ на многоотраслевых рынках. Компания Antzer Tech, являющаяся дочерним предприятием Innodisk Group, специализирующимся на интеллектуальных системах V2X, недавно представила свое новое решение серии CAN FD, обеспечивающее высокоскоростную передачу данных, большую емкость данных и совместимость с нисходящим звеном. Это идеально подходит для клиентов по всему миру, стремящихся к интеллектуальным рынкам применения электромобилей, самоуправляемых автомобилей и беспилотных систем в эпоху массовой информации.

CANbus стал незаменим для традиционной телематики. Это не только упрощает электропроводку, но и обеспечивает высокую надежность связи без использования хост-компьютеров. Однако, по мере появления новых IoT и V2X приложений загрузка данных увеличилась, что могло привести к задержке и неудовлетворенности пользователей. Для преодоления этой проблемы компания Antzer Tech представляет новое решение CAN FD, направленное на устранение ограничения скорости передачи данных и увеличение полезной загрузки данных в восемь раз по сравнению с сетью CANbus. Если взять в качестве примера систему телематики, то она собирает многосистемные данные по управлению питанием, радиолокационному зондированию, камерам и бесперебойной GPS. Несмотря на сложность передачи данных, новое решение CAN FD может преодолевать ограничения, обусловленные CANbus, и способствовать созданию автоматизированных систем преобразования в интеллектуальном производстве и логистических сценариях. Кроме того, решение CAN FD обладает высокой отказоустойчивостью и возможностями отладки для повышения надежности данных.

Помимо повышения производительности, решение CAN FD также отвечает требованиям безопасности. Данное решение соответствует отраслевому стандарту с широким температурным режимом. Кроме того, оно оснащено функциями GNSS (Global Navigation Satellite System) и UDR/ADR для обеспечения точного позиционирования в туннелях, горах и других средах с нестабильными сигналами, что помогает повысить безопасность транспортировки и оптимизировать управление, что служит мощной опорой для беспилотных систем телематики.

Постоянно расширяя глобальную сферу применения AIoT, Innodisk понимает, с какими проблемами сталкиваются клиенты вертикального сектора в процессе интеллектуального преобразования. Благодаря новой серии CAN FD, представленной дочерней организацией Antzer Tech, компании в области беспилотных автомобилей и интеллектуальной логистики, получены высокоэффективные, безопасные и гибкие решения для быстрой и устойчивой передачи данных. Модели GADN-FD7L0 и FARO-FD700 официально представлены на рынке и обеспечивают высокую скорость и превосходные эксплуатационные характеристики, стандарт CAN совместим с нисходящими характеристиками для легкого умного обновления.