Документальный телеканал CGTN и радио The Greater Bay начнут вещание в Гонконге

В честь 25-й годовщины возвращения Гонконга на родину документальный телеканал China Global Television Network (CGTN) и радио The Greater Bay на 102.8 FM, принадлежащие компании China Media Group (CMG), начнут вещание в Специальном административном районе Гонконг (САРГ) с 1 июля. Церемония запуска вещания прошла в пятницу в Пекине, Китай.

Эти две станции присоединятся к телеканалам, уже выходящим в эфир в Регионе Большого залива Гуандун-Гонконг-Макао (GBA), включая CCTV-1, CCTV-4, CCTV-11, CCTV-13 и CGTN English, чтобы рассказывать и показывать увлекательные китайские истории.

На церемонии открытия выступили глава Специального административного района Гонконг (САРГ) Кэрри Лам (Carrie Lam) и президент компании CMG Шэнь Хайсюн (Shen Haixiong), а также заместитель директора Национального управления радио и телевидения Лэ Юйчэн (Le Yucheng), заместитель директора Управления по делам Гонконга и Макао Госсовета Ван Лингуй (Wang Linggui), заместитель директора Бюро по связям Центрального народного правительства в САРГ Лу Синьнин (Lu Xinning) и другие.

Г-жа Лам выступила по видеосвязи и заявила, что принцип «одна страна, две системы» прошел испытание временем, так же как и интеграция Гонконга в процесс национального развития с момента воссоединения 25 лет назад. Быстрое расширение присутствия компании CMG на мировой арене в последние годы позволило китайской культуре и брендам выйти на международный уровень. Благодаря запуску документального телеканала CGTN и радио The Greater Bay, принадлежащих компании CMG, жители Гонконга смогут лучше понять своих соотечественников из континентального Китая. Она выразила надежду, что компания CMG расширит освещение жизни людей в Гонконге, а также совместное развитие в многогранном и многоуровневом плане.

Г-н Шэнь заявил, что две станции, которые выйдут в эфир 1 июля, будут лучше информировать соотечественников в Гонконге о национальной политике и стратегии развития в надежде на то, что Гонконг продолжит совместное развитие с континентальным Китаем. Для компании CMG крайне важно показать истории из Гонконга, чтобы полностью раскрыть очарование города, унаследовавшего традиционную китайскую культуру и стремящегося к инновациям, а также придать более мощный импульс неуклонной и последовательной реализации принципа «Одна страна, две системы».

Лэ Юйчэн похвалил компанию CMG за создание и трансляцию многих прекрасных программ, отражающих основные достижения национального развития и реформы Гонконга, а также за ее вклад в поддержание социальной стабильности. «Мы искренне надеемся, что средства массовой информации на материке и в Гонконге воспользуются историческим моментом, чтобы стать летописцами и свидетелями новой главы в истории развития Гонконга».

Ван Лингуй сказал в своем выступлении, что он верит, что работа компании CMG в Гонконге поможет населению Гонконга более полно и точно понять и реализовать принцип «Одна страна, две системы».

Лу Синьнин, выступивший по видеосвязи, подчеркнул важность CMG для освещения новостей и распространения культуры в Гонконге. Лу считает, что работа компании CMG поможет жителям Гонконга найти общие эмоциональные воспоминания.

Чэнь Цзяньвэнь (Chen Jianwen), директор отдела пропаганды ЦК КПК, выразил надежду, что компания CMG продолжит играть основную, ведущую роль среди всех видов СМИ на всех уровнях, чтобы углубить связи и всесторонне и многогранно показать очарование, динамичность и привлекательность Региона Большого залива.

Также на презентации компания CMG представила тематическую песню «Вперед» (Heading Forward), посвященную 25-й годовщине возвращения Гонконга на родину, а также представила вдохновляющую радиодраму на кантонском языке о молодежи из континентальной части страны и Гонконга.