Dole решает проблемы продовольственной безопасности с помощью фонда

Полгода назад компания Dole Asia Holdings опубликовала глобальную программу The Dole Promise. Сейчас компания и ее дочерние предприятия занимаются повышением глобальной осведомленности о проблемах в продовольственной сфере, а также решением наиболее острых из них. Для этого был учрежден фонд Sunshine for All™ Fund, чей ежегодный бюджет составляет 2 млн долл. США. Средства будут расходоваться на поддержку глобальных стратегических партнерств и развитие инноваций в важнейших областях устойчивого развития для повышения доступа к продуктам питания и управления отходами. Учреждение фонда сопровождается запуском короткометражного фильма «Расстояние увеличивается» (The Growing Distance), посвященного основным проблемам, которые компания рассматривает в качестве препятствий на пути к продовольственной безопасности всех слоев населения.

При поиске решений компания опирается на ошеломляющие и постоянно ухудшающиеся глобальные статистические данные о питании. Например, почти четверть населения планеты испытывает умеренную или сильную нехватку продовольствия, а треть продуктов питания, производимых для потребления человеком, теряется или тратится впустую. С помощью талантливых новаторов, перспективных стартапов и прогрессивно настроенных партнеров фонд намеревается устранить разрыв в ценовой доступности и уровне отходов, а также повысить доступ к продуктам питания и улучшить их качество — все это ускорит исполнение обязательств компании Dole по повышению уровня жизни людей, сохранению ресурсов и поспособствует общему процветанию.

«Чтобы решать глобальные проблемы, вся деятельность компании должна быть посвящена одной цели — от нашей бизнес-модели и выпускаемой нами продукции до работы с партнерами, продвижения наших идей и того, как мы стремимся к большему равноправию в мире, — заявил президент компании Dole Packaged Foods Worldwide Пьер Луиджи Сигизмонди (Pier Luigi Sigismondi). — Повышение осведомленности о глобальных проблемах, с которыми мы сталкиваемся, и инвестирование в лучшие идеи с помощью данного фонда — это не только способ обеспечить достижение нашей цели, но и возможность реализовать решения и внедрить системные изменения уже сегодня».

Компания Dole признает необходимость сотрудничества с партнерами-единомышленниками в борьбе с продовольственной несправедливостью по всему миру. Таким образом, компания стремится найти партнеров — от предпринимателей, стартапов, специалистов, обладающих стратегическим мышлением, до предприятий социальной направленности и НПО, чтобы применять их опыт в таких областях, как производство продуктов питания, товаров повседневного спроса и биоразлагаемой упаковки, цепочки поставок, логистика, устойчивое сельское хозяйство, а также диетология.

«Наша работа в рамках фонда Sunshine for All Fund во время пандемии укрепила нашу уверенность в том, что мы привлечем единомышленников, которые верят в то, что мы делаем, — отметила Барбара Герпильон (Barbara Guerpilon), глава международного подразделения Ventures, Dole Packaged Foods & Asia Fresh. — Фонд сигнализирует миру о том, что мы открыты для деловых инициатив и что именно бизнес ищет новые решения, стимулирует перемены, развивает инновации и новые виды деятельности».