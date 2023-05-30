Дом Ивана Тургенева, павильон «Грот» и квартира Федора Достоевского: более 40 музейных зданий отреставрировали в столице за последние пять лет

Их экспозиции знакомят с самыми разными эпохами и людьми, которые внесли вклад в развитие русской культуры, науки и искусства.

За последние пять лет город отреставрировал и привел в порядок более 40 памятников архитектуры, в которых экспонируют свои коллекции столичные музеи. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«В знаковых исторических зданиях располагаются многие музеи столицы. Узнаваемыми и неповторимыми их делают не только уникальные собрания, но и архитектурный облик — оформление фасадов и интерьеров. За последние пять лет специалисты привели в порядок более 40 таких объектов», — рассказала Наталья Сергунина.

Экспозиции в отреставрированных памятниках архитектуры знакомят москвичей и туристов с самыми разными эпохами и людьми, которые внесли вклад в развитие русской культуры, науки и искусства.

Один из примеров — палаты Старого государева двора в Зарядье. Сейчас они являются частью Государственного исторического музея. Известно, что первыми их владельцами были купцы Ховрины — с тех пор сохранился белокаменный подклет. Палаты «на верхних погребах» остались со времен другого хозяина — деда Михаила Романова боярина Никиты Захарьина-Юрьева. В 1631 году они стали частью Знаменского монастыря. Впервые работы по возвращению исторического облика провел здесь еще в середине XIX века основоположник научной реставрации в России Федор Рихтер по указанию императора Александра II.

Полтора века спустя, в 2017‒2018 годах, были приведены в порядок фасады, кирпичная кладка стен, кровля, каменная лестница при входе, каменные полы и своды. Специалисты восстановили обмазки и штукатурное покрытие потолков, живопись на стенах и деревянную отделку интерьеров. Утраченные элементы воссоздали по старинным технологиям. Проект был отмечен премией конкурса Правительства Москвы «Московская реставрация».

Другой лауреат конкурса — дом Ивана Тургенева на Остоженке. Деревянный особняк в стиле ампир построен в 1819 году. В сентябре 1840 года в нем поселилась мать будущего классика русской литературы Варвара Тургенева. Масштабная реставрация дома проходила с 2015 по 2018 год. Специалисты усилили фундамент и несущие конструкции, привели в порядок деревянные стены, окна, двери, интерьеры и фасады. Здание занимает Дом-музей И.С. Тургенева — филиал Государственного музея А.С. Пушкина.

Павильон «Грот» в усадьбе Кусково воздвигли по указанию графа Петра Шереметева в середине XVIII века. Уникальная особенность этого памятника — декор, выполненный тысячами раковин 24 видов моллюсков. За 250 лет здание не раз пытались реставрировать, но только во время работ, проведенных с 2017 по 2019 год, особое внимание уделили именно этому элементу. Проблема заключалась в том, что за два с лишним века одни моллюски вымерли, другие эволюционировали и изменились в размерах. На помощь пришли ученые из Института океанологии имени П.П. Ширшова Российской академии наук: они помогли найти альтернативы для восполнения утрат. Кроме того, реставраторы усилили несущие конструкции, воссоздали утраченные элементы балюстрады и декоративные вазоны, позолотили дверные и оконные металлические решетки. Сейчас павильон «Грот» — один из самых известных объектов музея-усадьбы «Кусково».

Комплексные работы провели два года назад в помещениях Музея-квартиры Федора Достоевского. Писатель жил здесь в детстве, с 1823 по 1837 год. Специалисты отреставрировали кирпичную кладку и штукатурный слой, кровлю, окна и двери, печные изразцы и лестницы, паркет и другие декоративные элементы.

История здания, в котором сейчас расположен Музей Павла и Сергея Третьяковых, насчитывает несколько столетий. В 1795 году владение купил купец Захар Третьяков, дед известных коллекционеров. До национализации дом принадлежал семье, после в нем организовали общежитие. В 1978 году строение передали Государственной Третьяковской галерее. Реставрация началась в 2017 году. Сначала специалисты укрепили стены. Затем по историческим чертежам воссоздали участки белокаменного карниза, облицовки цоколя, подоконников, оконные рамы из дуба, латунную фурнитуру. Кроме того, реставраторы расчистили и сохранили на лестнице участок старинной кирпичной кладки. Было сделано немало других интересных открытий. Благодаря этому труд специалистов отметили сразу тремя номинациями «Московской реставрации» в 2021 году.