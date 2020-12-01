Дом народов России провел научную конференцию в рамках онлайн-марафона

27 ноября 2020 года ФГБУ «Дом народов России» провел серию мероприятий в заочном формате, направленных на привлечение внимания молодежи к вопросам формирования и реализации государственной национальной политики в Российской Федерации.

«Нынешняя молодежь отлично разбирается в современных тенденциях, новых технологиях и методах коммуникации. Именно их опыт и навыки необходимы нам для реализации социальных проектов в области национальной политики», — отметил директор ФГБУ «Дом народов России» Андрей Березин.

На мероприятиях обсуждены роль науки и ФНКА России в реализации государственной национальной политики, социальное проектирование, а также внешние и внутренние вызовы в этой области.

В качестве экспертов на мероприятиях выступили:

Садыхбеков Д.Р., председатель Комиссии по информационной политике Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы;

Садыгова М.Э., начальник отдела по проведению культурно-массовых мероприятий ФГБУ «Дом народов России»;

Яковлева Л.Н., председатель Общероссийской общественной организации «ФНКА марийцев России»;

Зорин В.Ю., член Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям;

Дробижева Л.М., руководитель Центра исследования межнациональных отношений Института социологии ФНИСЦ РАН;

Омельченко Е.А., и.о. декана факультета регионоведения и этнокультурного образования Института социально-гуманитарного образования МПГУ.

ФГБУ «Дом народов России» учрежден с целью создания условий для сохранения, развития, возрождения национальных культур в нашей стране и реализации национально-культурных прав гражданами Российской Федерации. Серия мероприятий с обсуждением лучших практик призвана создать предпосылки для успешного участия Федеральных национально-культурных автономий России и других некоммерческих организаций, реализующих социальные проекты для сплочения народов России через знакомство с культурой и обычаями каждого.

Запись мероприятий будет доступна на сайте 2020.domnarodov.ru в разделе «Прошедшие мероприятия».

О ФГБУ «Дом народов России»

Дом народов России – федеральное государственное учреждение подведомственное Федеральному агентству по делам национальностей и зарегистрированное в марте 2020 года. Основная цель – создавать условия для сохранения, развития, возрождения национальных культур в нашей стране и реализации национально-культурных прав гражданами Российской Федерации.