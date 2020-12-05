«Дом Роналда Макдоналда» — в каждый регион России!

Благотворительный Фонд «Дом Роналда Макдоналда» реализует кампанию «Когда можно положить трубку?», которая помогает осветить проблему разлучения родителей с детьми, проходящими длительное лечение в больницах. Многолетний опыт, накопленный Фондом в этом направлении, может помочь решить эту проблему во всех регионах России.

За более чем 25 лет работы в России Фонд открыл «Семейные комнаты» (места отдыха и домашнего уюта для родителей и их детей) в больницах Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Воронежа, Чебоксар, Саратова и Ульяновска. А в 2013 году была открыта первая бесплатная семейная гостиница «Дом Роналда Макдоналда» на территории ДРКБ в Казани.

«За прошедшие годы Благотворительный фонд «Дом Роналда Макдоналда» оказал помощь более чем 250 000 детей и семей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, а в 2019 году на поддержку проектов Фонда было передано более 100 миллионов рублей. Надеюсь, что уже совсем скоро мы сможем оказать помощь родителям, чьи дети приедут на лечение в Москву, а в дальнейшем мы сможем открыть такие Дома в самых разных регионах нашей страны», — подчеркнула Екатерина Мыслицкая, генеральный директор Благотворительного Фонда «Дом Роналда Макдоналда».

Видеоработа «Когда можно положить трубку» участвует в экспертном конкурсе «Итоги Года 2020» на портале sostav.ru в номинации «Социальная реклама». Посмотреть видео и проголосовать можно здесь: https://www.sostav.ru/vote/50/257#workId5735

В 2019 году проект «Дом Роналда Макдоналда» уже получил награду в категории «Благотворительность» в рамках ежегодной программы «Лучшие социальные проекты России». А инициатива по предоставлению бесплатной семейной гостиницы в Казани для проживания медицинского персонала из ДРКБ стала победителем ежегодной российской премии «Управление изменениями. Визионеры». Проект был высоко оценен экспертным жюри и стал победителем в номинации «ОБЩЕСТВО.НКО».

В 2021 году Фонд планирует строительство «Дома Роналда Макдоналда» в Москве ( rmhc.ru/dom ), на территории Детской городской клинической больницей им. З.А. Башляевой. А это значит, что ежегодно ещё более 1500 семей из различных регионов России смогут не разлучаться на период лечения. Уже в 2022 году семейный Дом в Москве откроет двери для первых жителей. Кампания «Когда можно положить трубку?» призвана рассказать о проекте как можно большему количеству людей, чтобы Фонд в свою очередь смог помочь еще большему количеству родителей и детей не разлучаться во время их лечения.

Об идее создания видеоролика кампании говорит его автор и режиссер, директор проектов Агентства стратегических инициатив (АСИ) — Александр Семин: «В свое время я пристально следил за строительством первого Дома Роналда Макдоналда в Казани. Тогда впервые и узнал о проблеме разлучения семей в больницах. Уже при подготовке ролика мы встречались с жителями казанского Дома, сильно «погрузились в тему». Так что для меня было очень важно принять эту эстафету и поработать над коммуникацией для второго Дома».

Полный вариант интервью Александра Семина, где он рассказывает о том, почему наша общая цель — создать семейные гостиницы для родителей во всех крупных городах — читайте по ссылке: https://bit.ly/3nbPWUC