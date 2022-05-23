Допустимый вес животного для перевозки в самолете

Иногда возникает необходимость в провозе животного самолетом. Это касается не только мелких домашних питомцев, но и небольшого скота, крупных зверей (например, такие породы собак как немецкий дог или мастиф весят от 60 до 90 килограмм, что уже противоречит многим правилам перевозок авиакомпаний). По этой причине важно заранее уточнять допустимый вес животного в самолет.

Основные нюансы

Как правило, перевозка в салоне воздушного транспортного средства ограничивается следующими видами животных: собаками, кошками или птицами. Другие виды также бывают допустимы до перевозки самолетом (например, черепахи или ящерицы), однако обеспечиваются специальными контейнерами-переносками, требования к которым регламентированы IATA Live Animals Regulations, то есть Правилами содержания живых животных. Контейнеры выполняются из дерева, металла или других материалов, которые не наносят вреда организму живого существа или окружающей среде.

Если необходимо перевезти, например, скот небольшого размера (овца, коза), необходимо заранее осуществлять взвешивание. Когда параметры превышают максимальное значение, предстоит договариваться с компанией о возможном перелете животного.

В случае если переноска не соответствует требованиям, компания-перевозчик вправе отказать осуществлять воздушную транспортировку питомца. Важно учитывать, что максимальный вес животного, назначаемый авиакомпанией, включает вес контейнера для перевозки. Измерять массу нужно вместе с переноской.

Максимальный вес для перелета животного

Предельный параметр массы вместе с переноской назначается авиакомпанией в салоне:

«ЮТэйр» – до 20 кг в салоне;

«Уральские авиалинии» – до 15 кг в салоне;

«Аэрофлот» – до 10 кг;

«S7» – до 50 кг.

Когда вес превышает установленные значения, питомца на условиях компании за назначенную цену и оформление всей документации можно провозить в специальном отсеке самолета.

Как узнать вес питомца?

Чтобы заранее подготовиться к перелету, можно купить электронные весы для взвешивания животных. Оборудование для взвешивания помогает подготовиться к полету, соотнести возможности размещения питомца в салоне или отсеке.

Купить весы для животных – выгодный вариант для хозяев, которые владеют крупными домашними животными (большими кошками и собаками). Это также хороший выбор для тех, кто хочет перевезти небольшой скот. Личные весы помогут сэкономить и не проверять вес в ветклиниках, позволят не бояться получить отказ компании на провоз.