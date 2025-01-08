DORCO выпустила бритву премиум-класса SLEEK 

Компания DORCO, отмечающая 70-летие со дня основания, объявила о выпуске линейки бритвенных станков премиум-класса SLEEK, воплощающих в себе многолетний опыт в области бритвенных технологий.

Модель SLEEK стала результатом усилий DORCO в области исследований и разработок, в ней инновационная технология Thin Edge Blade сочетается с высокоточными лезвиями. С учетом предпочтений молодого поколения в бритвах SLEEK функциональность сочетается со стильным дизайном.

Бритвы SLEEK оснащены самыми острыми лезвиями DORCO — Super Thin Blade, которые сконструированы для точного следования контурам лица, обеспечивающего легкое и гладкое бритье. Патентованная технология покрытия продлевает срок службы лезвия, а также лезвие Thin Edge Blade повышает эффективность срезания щетины, обеспечивая более плавное бритье по сравнению с предыдущими моделями DORCO.

Особенностью является двухслойная смазывающая полоска DORCO, которая обеспечивает на 10 % больше смазки по сравнению с предыдущими продуктами, защищая кожу во время бритья. Содержащая витамин Е и алоэ смазка помогает свести к минимуму раздражение.

«Эта бритва представляет собой вершину нашей технологии лезвий, — сказал руководитель отдела разработки продукции DORCO. — Благодаря технологии Thin Edge Blade и нашему патентованному покрытию модель SLEEK обеспечивает превосходную эффективность резки, гладкое и нежное бритье. Переработанная конструкция картриджа дополнительно подчеркивает мастерство и опыт компании DORCO».

«Это новое изделие выходит за рамки одной лишь функциональности. Учитывая стиль жизни клиентов, обновленный дизайн изделия включает в себя ориентированные на потребителя идеи и ценности с современными и стильными элементами. Мы ожидаем положительного отклика от законодателей моды в сфере ухода, которые ищут инновационные и модные решения, соответствующие их современному стилю жизни, — сказал руководитель отдела дизайна продукции DORCO.