Доверие и признание потребителей получил сервис «АльфаБеби» компании «АльфаСтрахование — ОМС»

В Казани состоялась торжественная церемония награждения лауреатов XIV премии «Качество обслуживания и права потребителей». Эта награда ежегодно присуждается успешным компаниям за безупречное качество продукции и высокий уровень клиентского сервиса.

Интерес экспертного жюри вызвали проекты, связанные с адресными подходами к клиентскому сервису, завоевавшие доверие и признание потребителей. Компания «АльфаСтрахование — ОМС» стала лауреатом премии в номинации «Сервис года для будущих мам и малышей» за развитие программы по индивидуальному сопровождению женщин во время беременности и после родов «АльфаБеби».

Согласно опросам, около 83% беременных женщин и мам с детьми нуждаются в помощи, чтобы записаться на все предусмотренные по полису ОМС обследования и консультации у врачей и пройти их вовремя. В рамках сервиса «АльфаБеби» специалисты «АльфаСтрахование — ОМС» связываются с будущей мамой сразу же после ее постановки на учет в женской консультации. Они объясняют женщине все важные детали: каких врачей и с какой периодичностью ей нужно будет посетить за беременность, помогают записаться к специалистам и на диагностику. После родов помогают мамам с новорожденным ребенком своевременно попасть ко всем специалистам, заранее напоминают о предстоящем приеме и прививках, содействуют в решении вопросов с поликлиниками и больницами. Ведь только в первый год жизни маме с малышом необходимо посетить врача более 20 раз и пройти более 20 обследований. Также специалисты компании контролируют качество оказываемых медуслуг и назначение необходимого лечения на всех этапах, от ведения беременности до выписки из роддома.

Значимость и важность проекта подтверждают благодарные отзывы будущих и молодых матерей. За период действия «АльфаБеби» консультации страховых специалистов, а также необходимую медицинскую помощь получили более 19,5 тыс. беременных женщин и мам с детьми.

«Комплекс мер по поддержке материнства и детства включает заботу о здоровье беременных, молодых мам и новорожденных детей, — отметил генеральный директор «АльфаСтрахование — ОМС» Андрей Рыжаков. — Именно в этом чувствительном для женщин направлении мы выстроили целую систему индивидуального сопровождения и контроля качества оказания медпомощи будущим мамам и малышам. Приятно получать такие высокие оценки нашего сервиса от профессионального экспертного сообщества и клиентов».

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