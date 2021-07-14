Две московские школьницы набрали по 400 баллов на ЕГЭ

На едином государственном экзамене две выпускницы московских школ набрали по 400 баллов по итогам сдачи четырех предметов. Екатерина Гришина из школы № 1514 и Ирина Бродская из школы № 1553 имени В.И. Вернадского сдавали ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, информатике и ИКТ, и физике.

Также отличились Диана Петренко из школы № 1151 и Даниил Максимов из Бауманской инженерной школы № 1580, которые по четырем экзаменам набрали 399 баллов.

Ребят с успехом поздравил мэр Москвы Сергей Собянин и пожелал им дальнейших успехов.

В этом году в Москве на сдачу ЕГЭ зарегистрировалось более 87 тысяч человек, в том числе почти 68 выпускников этого года. Экзамены проходили с 25 мая по 2 июля.