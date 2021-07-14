Две московские школьницы набрали по 400 баллов на ЕГЭ

Москва
14 июля 2021

На едином государственном экзамене две выпускницы московских школ набрали по 400 баллов по итогам сдачи четырех предметов. Екатерина Гришина из школы № 1514 и Ирина Бродская из школы № 1553 имени В.И. Вернадского сдавали ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, информатике и ИКТ, и физике.

Также отличились Диана Петренко из школы № 1151 и Даниил Максимов из Бауманской инженерной школы № 1580, которые по четырем экзаменам набрали 399 баллов.

Ребят с успехом поздравил мэр Москвы Сергей Собянин и пожелал им дальнейших успехов.

В этом году в Москве на сдачу ЕГЭ зарегистрировалось более 87 тысяч человек, в том числе почти 68 выпускников этого года. Экзамены проходили с 25 мая по 2 июля. 

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