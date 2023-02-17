Две тысячи конфликтов в московских школах разрешили благодаря службе примирения

В столичных школах продолжается работа службы примирения, укомплектованной учащимися и педагогами, которые оказывают школьникам помощь в решении спорных ситуаций. На данный момент службе удалось решить 2 тыс. конфликтных ситуаций, сообщает Правда.ру.

По словам Антона Коновалова, возглавляющего городскую службу примирения Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки Москвы, такой инструмент, как служба примирения, позволяет школе конструктивно и мирно решать спорные ситуации. Одновременно это способствует формированию культуры бесконфликтного взаимодействия. На сегодняшний день ключевая задача – сделать работу этих служб более качественной. Для этого каждый месяц проводятся обучающие семинары, где на примере реальных случаев кураторы служб перенимают опыт от экспертов в области восстановительного подхода.

Школьники имеют возможность прямо попросить о помощи куратора службы примирения либо кого-либо из ее сотрудников, включая волонтеров из числа учащихся.