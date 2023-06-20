EcoFlow дает возможность пользоваться решениями в области экологически чистой энергетики

Компания EcoFlow, один из ведущих поставщиков решений в области экологически чистой энергии и образа жизни, с радостью объявляет о своей долгожданной летней распродаже, которая будет проходить с 16 июня по 24 июля. Во время этой ограниченной по времени акции клиенты могут приобрести ряд продуктов EcoFlow со значительными скидками, включая электростанцию DELTA Max и недавно представленную балконную систему на солнечных батареях PowerStream, а также новейшие модели интеллектуальных устройств: EcoFlow Glacier и Wave 2.

Летняя распродажа EcoFlow будет доступна на сайте EcoFlow и Amazon. Среди предложенных моделей выделяется PowerStream — первая балконная система на солнечных батареях с портативной электростанцией. Пользователи могут использовать солнечную энергию днем и ночью, уменьшая счета за электроэнергию и имея надежный резервный источник энергии. Цена на комплект накопителей PowerStream мощностью 1 кВтч (ЕС 800 Вт) теперь стоит 1 017 £ (первоначально 1 117 £), что делает его более доступным для клиентов.

На летней распродаже также представлена модель DELTA Max. Модель DELTA Max, разработанная с расширяемой емкостью от 2 до 6 киловатт-часов, обеспечивает непревзойденную гибкость и адаптируемость для удовлетворения различных энергетических потребностей домашних хозяйств. Эта инновационная система позволяет пользователям без проблем питать сверхмощные устройства благодаря своей мощности в 2400 Вт, обеспечивая бесперебойную работу необходимых приборов и оборудования. Цена модели DELTA Max (2000) составляет 1 499 £ (первоначальная цена 1 999 £) на веб-сайте EcoFlow.

Кроме того, клиенты могут сэкономить на новейших интеллектуальных устройствах EcoFlow, которые помогут им максимально насладиться жаркой погодой и подготовиться к барбекю. Модель Glacier (цена 849 £, первоначально 1 049 £) — это универсальный портативный холодильник-морозильник со встроенным ледогенератором. Благодаря аккумулятору емкостью 298 Втч модель обеспечивает длительное время охлаждения или замораживания без подзарядки.

Портативный кондиционер Wave 2 (цена 949 £, первоначально 1 049 £) обеспечивает комфорт во время экскурсий на открытом воздухе или охлаждает спальню для сна благодаря своим мощным возможностям охлаждения и обогрева. Модель Wave 2, которая на 22 % меньше, чем ее предшественник, отличается высокой портативностью и за счет дополнительного аккумулятора может работать до восьми часов в автономном режиме.

Магда Партика (Magda Partyka), менеджер по коммуникациям в Европе в компании EcoFlow, заявила следующее:

« Основная миссия нашей компании EcoFlow состоит в изменении того, как люди получают доступ к энергии и ее используют. Мы рады сделать наши солнечные панели, электростанции и интеллектуальные устройства более доступными для клиентов, запустив летнюю распродажу. Наша цель состоит в том, чтобы помочь им погрузиться в полную приключений жизнь, вырваться за пределы замкнутых пространств и открыть для себя удовольствие от жизни в автономном режиме. Мы также призываем клиентов ознакомиться с экологически чистыми источниками энергии, не выходя из собственного дома».