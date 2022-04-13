EcoFlow намерена активно расширяться в Германии, Франции и Великобритании

Компания EcoFlow, являющаяся ведущим производителем портативных источников питания и возобновляемых энергоносителей, объявила об успешном выходе на все рынки Европейского союза с планами по стимулированию бизнес-деятельности в Германии, Великобритании и Франции. Ранее в этом месяце EcoFlow была названа агентством Deutschland Favorit 2022 («Фафорит в Германии») одним из самых надежных брендов потребительских технологий страны.

EcoFlow запускает официальные веб-сайты в Германии, Франции и Великобритании

В связи с дальнейшим расширением EcoFlow недавно запустила официальные веб-сайты в Германии и Франции. Это следующие шаги после запуска официального сайта в Великобритании в 2021 году. Для увеличения активности и начала весеннего сезона EcoFlow запустила весеннюю распродажу на европейских рынках, предложив клиентам скидки как на портативные электростанции, так и на солнечные батареи.

EcoFlow запускает весеннюю распродажу

На официальном сайте EcoFlow покупатели смогут воспользоваться скидкой 10%. Портативная электростанция DELTA mini, обычная стоимость которой составляет 1099 евро, со скидкой будет стоить 999 евро, что позволит сэкономить 100 евро. Когда как солнечную панель мощностью 110 Вт можно будет купить со скидкой 9% по цене 309 евро. Весенняя распродажа EcoFlow заканчивается 24 апреля.

EcoFlow названа официальным спонсором премии AOP Awards

По мере расширения своего присутствия на европейском рынке EcoFlow установила партнерские отношения с различными организациями на континенте, охватывая такие отрасли, как индустрии фотографии, спорта, автомобилестроение и др. Ассоциация фотографов (AOP) недавно объявила EcoFlow спонсором 37-й премии AOP Awards. AOP — ведущая организация профессиональных фотографов креативных отраслей, основанная в прошлом столетии, которая освещала культурные и социальные темы в Великобритании и во всем мире.

«По мере роста осведомленности о решениях в области возобновляемых источников энергии и накопления электроэнергии по всей Европе EcoFlow продолжает демонстрировать свои передовые технологии и лидерство в области, раскрывая инновации с целью изменить отношение к энергетике и ее использованию», — заявил руководитель регионального подразделения EcoFlow Europe Райан Син (Ryan Xing).