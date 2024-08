EcoFlow представила Power For Rescues для поддержки спасателей и готовности к бедствиям

EcoFlow, ведущая компания в области портативных и экологически чистых энергетических решений, запустила программу EcoFlow Power For Rescues. Эта программа является частью инициативы компании по корпоративной социальной ответственности EcoFlow Power For All и направлена на обеспечение надежной, гибкой и чистой энергетической поддержки пострадавших от стихийных бедствий районов и спасательных организаций по всему миру. Кроме того, она поддерживает подготовку к стихийным бедствиям и спасательным работам, чтобы защитить больше жизней.

По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), за последние 50 лет число экстремальных погодных бедствий увеличилось в пять раз. В условиях все более частых стихийных бедствий обеспечение питания для спасательных операций, поселений в районах стихийных бедствий, обеспечение готовности к стихийным бедствиям и подготовка спасательного персонала имеют решающее значение для обеспечения безопасности большего количества жизней.

Брюс Ван (Bruce Wang), генеральный директор и основатель EcoFlow, сказал: «Готовность к стихийным бедствиям является основной причиной, по которой многие пользователи выбирают EcoFlow, что дает нам глубокое понимание того, что надежность является общей потребностью, когда люди сталкиваются с критическими моментами. Благодаря тесному сотрудничеству с глобальными спасательными организациями, правительствами, больницами и приютами мы постоянно предоставляем надежную энергетическую поддержку в чрезвычайных ситуациях для оказания помощи в спасательных работах и ликвидации последствий стихийных бедствий. Кроме того, мы активно поддерживаем подготовку к стихийным бедствиям и спасательным работам, чтобы помочь большему количеству людей понять, как обеспечить надежную подготовку к чрезвычайным ситуациям в повседневной жизни, чтобы защитить себя и свои семьи».

Во время землетрясения на полуострове Ното в Японии в 2024 году EcoFlow передала 76 портативных электростанций, 17 солнечных панелей, энергобанки и ящики для обеспечения готовности к стихийным бедствиям некоммерческим организациям и компаниям в городах Нанао, Комацу и Канадзава в префектуре Исикава. Эти материалы использовались в местных приютах, обеспечивая аварийное электроснабжение для 40 000 пострадавших.

Во время наводнения 2024 года в Риу-Гранди-ду-Сул, Бразилия, больница Эштрела в штате принимала тяжелобольных пациентов из нескольких близлежащих городов, но частые отключения электроэнергии создавали риски для безопасности многих пациентов. Компания EcoFlow передала больнице партию портативных электростанций для обеспечения стабильной работы медицинского и медикаментозного оборудования, защиты жизни пациентов.

Ежедневная готовность к стихийным бедствиям также является неотъемлемой частью программы EcoFlow Power For Rescues. Программа установила портативные электростанции EcoFlow и солнечные батареи на эвакуационных башнях цунами в городе Исуми, Япония. Когда стихийные бедствия вызывают перебои в подаче электроэнергии, эти электростанции обеспечивают аварийное электроснабжение эвакуированных. Программа также предоставила портативные электростанции 10 спасательным командам в составе китайской спасательной команды Blue Sky Rescue Team и альянса Dawn Rescue Alliance, чтобы помочь им решить энергетические проблемы во время спасательных операций.

Кроме того, программа Power for Rescues сотрудничает с St John Ambulance Cymru в Уэльсе в рамках 12-месячного сотрудничества, проведя 67 демонстрационных и учебных занятий в школах и общинных группах по всему северу, югу и западу Уэльса. Ожидается, что этот проект обеспечит профессиональную подготовку 1000 спасателей, способствуя безопасности сообщества и развитию профессионального спасательного персонала.