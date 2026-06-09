Ольга Чечулина: Союз пиарщиков России объединил бизнес, медиа и власть для поиска антикризисных решений

19–20 мая в Калининграде состоялся Всероссийский PR-саммит Союза пиарщиков России, объединивший представителей бизнеса, органов власти, СМИ и экспертного сообщества для обсуждения антикризисных решений и современных коммуникационных стратегий.

Саммит стартовал с круглого стола, посвящённого вопросам антикризисного управления и регулирования сферы инфопредпринимательства. Основная программа прошла на площадке Музея Мирового океана.

Организаторами выступили руководитель Калининградского отделения Союза пиарщиков России Ольга Чечулина и заместитель руководителя отделения Елена Пудовикова. Все средства, вырученные от продажи билетов, были направлены в благотворительный фонд «Верю в чудо». Ведущими форума стали Александр Баков и Ольга Чечулина. В рамках торжественной части в Союз пиарщиков России вступили Алефтина Лебедева и Татьяна Полонская.

Открывая форум, Ольга Чечулина подчеркнула:

«Сегодня репутация — это главная валюта на рынке бизнеса и экспертности. Можно купить рекламу, охваты и внимание, но доверие невозможно создать искусственно. Именно поэтому PR сегодня становится стратегическим инструментом влияния, устойчивости и роста».

Хедлайнером форума стала председатель Союза пиарщиков России Мария Тарханова. Она раскрыла тему антикризисного PR и современных инструментов коммуникации, рассказав о способах сохранения репутации и устойчивости бизнеса в условиях кризиса.

В экспертной секции бизнеса и антикризисных решений выступила Елена Пудовикова:

«Во времена кризиса старые методы и инструменты не дают ожидаемых результатов, право на ошибку нынче стоит дорого, большие бюджеты в рекламу не являются гарантом успеха, доверие и репутация решают всё!»

Татьяна Полонская, маркетинговый стратег и эксперт по AI-видимости, отметила:

«Когда трафик из классического поиска уходит в ИИ-ответы, бренду уже мало быть найденным, важно быть рекомендованным. ИИ-видимость становится новой точкой борьбы за клиента».

Основатель консалтинговой компании MMGROUP Марина Зубченко подчеркнула:

«В современных экономических условиях для многих предпринимателей приоритетной задачей становится не только приумножение, а грамотное сохранение финансовых активов».

Отдельный блок был посвящён взаимодействию бизнеса и государства. Член Высшего Совета ЛДПР Евгений Мишин отметил:

«Для ЛДПР и для меня лично особая честь была присутствовать на пиар-саммите в Калининграде. Тема выбрана очень актуальная, было озвучено большое количество предложений для продуктивной работы с обществом, государством и бизнесом. Открыт к дальнейшему сотрудничеству».

Руководитель Агентства по международным и межрегиональным связям Калининградской области Александр Калькута заявил:

«Сегодня наш бизнес должен активнее проявлять себя на международной арене. Власть готова оказывать в этом всяческое содействие, потому что это напрямую влияет на геобрендинг конкретного региона и всей страны».

В секции PR и СМИ Наталья Воронцова рассказала о роли HR-PR в укреплении доверия к компании, а Оксана Дива — о развитии личного бренда через радио, интервью, съёмки и публичные выступления.

На секции комитетов Союза пиарщиков России свои направления представили Александр Астрильд (культура), Маргарита Герлеман (здравоохранение), Кира Истомина (IT-технологии и инновации) и Евгений Давыдов (бизнес и цифровой консалтинг).

Специальным гостем форума стала певица и телеведущая, солистка группы Ирина Ортман. В формате открытого интервью артистка ответила на вопросы о репутации, публичности, благотворительности и роли PR в жизни артиста.

Генеральным партнёром форума выступил Radisson Blu Hotel Kaliningrad. Почётным партнёром стал бренд ювелирных украшений из янтаря Dramblys. VIP-партнёрами — компания ZIPкотлы39 и архитектурное бюро «Красивое место».

Организацию кофе-брейка обеспечил ресторан «Тётка Фишер», полиграфическим партнёром выступила компания «Полилэнд». По завершении форума спикеры, партнёры и организаторы посетили ресторан «Качели».

Саммит прошёл при поддержке интернет-агентства «Пигмалион», Beanetto, женского радио DIVA FM, компании «Финконсалт», Sportside, логопедического центра «Остров речи», компании «Подиатр», делового издания «ПРОФИ», гостевых домов «Мандала», старшего директора компании Mary Kay Анастасии Богачевой и фотографа Ольги Кудрявцевой.