В Санкт-Петербурге пройдет благотворительный мотопробег, организованный для поддержки семей с неговорящими детьми и взрослым

27 июня 2026 года в Санкт-Петербурге состоится благотворительный мотопробег по маршруту Санкт-Петербург – Выборг – Санкт-Петербург. Участники акции проедут около 270 километров, чтобы привлечь внимание к проблеме людей, которые не могут использовать речь для общения, а также собрать средства на программу помощи семьям с неговорящими детьми и взрослыми.

Организатором мероприятия выступает Социальная школа, которая помогает людям с аутизмом, ДЦП, синдромом Дауна, последствиями инсульта и другими особенностями развития осваивать альтернативную и дополнительную коммуникацию (АДК). Для общения такие люди используют карточки, жесты и специальные электронные устройства.

В мотопробеге примут участие около 20 мотоциклистов из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Помимо самого маршрута участников ждет посещение Выборга, обзорная экскурсия по городу и встреча у Выборгского замка.

Главная цель акции собрать 720 000 рублей. Эти средства позволят в течение трёх месяцев оказывать помощь 10 семьям, проводить консультации специалистов, групповые занятия и помогать в подборе средств альтернативной коммуникации.

В 2025 году помощь специалистов Социальной школы получили 180 семей из 60 регионов России.

«Я много лет связана с мотоциклетным сообществом и знаю, насколько отзывчивые люди нас окружают. Нам захотелось объединить любовь к дороге и возможность помочь тем, кто действительно нуждается в поддержке. Так появилась идея благотворительного мотопробега. Мы надеемся, что эта акция поможет не только собрать средства, но и привлечь внимание к людям, чей голос часто остаётся неуслышанным», – говорит организатор мероприятия Арина Гусева.

Поддержать проект можно не только участвуя в мотопробеге. Любой желающий может стать онлайн-участником и поддержать программу помощи семьям, зайдя на страницу проекта «Они не говорят, но им есть что сказать»

Организаторы также приглашают к сотрудничеству представителей бизнеса, СМИ и общественных организаций, готовых оказать информационную или партнерскую поддержку мероприятию.