EcoFlow представляет свою новейшую портативную энергоустановку DELTA Pro в Европе

Проект DELTA Pro , занимающий шестое место в истории Kickstarter по объемам финансирования, привлек свыше 10,6 млн евро, побив все предыдущие рекорды

ПАРДУБИЦЕ (Чешская Республика), 17 января 2022 г. /PRNewswire/ — Компания EcoFlow, специализирующаяся на портативных источниках питания и решениях на основе возобновляемых энергоносителей, представила лучшую в отрасли портативную домашнюю аккумуляторную батарею DELTAPro в Европе. Эта кампания, первоначально запущенная на платформе Kickstarter, побила рекорды, став наиболее финансируемым на тот момент технологическим проектом, а на сегодняшний день по-прежнему занимает шестое место среди всех проектов.

Модель DELTA Pro , базовая емкость которой составляет 3,6 кВт·ч с возможностью увеличения до 25 кВт·ч, является первым в отрасли портативным домашним аккумулятором, который может обеспечивать домохозяйства резервной энергией на протяжении нескольких дней в случае чрезвычайных ситуаций. В сентябре 2021 года компания EcoFlow представила в Европе модели DELTA Max и DELTA mini , обе из которых предназначены для обеспечения резервного электропитания на более короткие периоды отключения электроэнергии.

«Успешно проведенная кампания по проекту DELTA Pro на платформе Kickstarter демонстрирует прежде всего желание потребителей иметь экологически безопасные портативные средства электропитания и хранения энергии, — заявил руководитель научно-исследовательского отдела компании EcoFlow Томас Чань ( Thomas Chan ). — Потребителей в первую очередь интересует надежный доступ к электропитанию, поскольку учащающиеся случаи возникновения экстремальных погодных условий и перебоев энергоснабжения выводят на передний план необходимость в более основательной подготовке экологически чистых источниках питания. Компания EcoFlow стремится обеспечить потребителям и их семьям чувство подготовленности и защищенности — именно эта цель вдохновляет нас на разработку новейшей продукции и обеспечение еще более безопасных и надежных средств электропитания».

Надежность и возобновляемость: идеальное решение для аварийного энергоснабжения

В основе серии DELTA от компании EcoFlow лежит надежное средство электропитания, обеспечивающее готовность к чрезвычайным ситуациям. «Компания EcoFlow полна решимости взять на себя более значительную роль в обеспечении готовности к чрезвычайным ситуациям, не только обеспечивая отказоустойчивые технические средства, но и предоставляя людям надлежащие знания и инструменты для их неизменного спокойствия»,— заявил г-н Чань.

Эта цель нашла живой отклик со стороны потребителей. В течение первых 10 минут после запуска краудфандинговой кампании по проекту DELTA Pro на платформе Kickstarter в июле 2021 года компании удалось привлечь 1 млн долларов США (около 0,84 млн евро). В конце двухмесячной кампании было собрано более 12 млн долларов (около 10,6 млн евро), что превысило тогдашний рекорд Kickstarter более чем на 4,3 млн долларов (около 3,8 млн евро), а этот технологический проект стал самым высокофинансируемым на тот момент времени. На сегодняшний день краудфандинговая кампания по Delta PRO все еще занимает шестое место среди всех проектов Kickstarter .

В ноябре модель DELTA Pro была названа одним из 100 лучших изобретений 2021 года по версии издания TIME , что воздает должное инновациям, «делающим мир лучше, умнее и даже увлекательнее». Компания EcoFlow , отмеченная наградой в категории «Экологическая безопасность», получила должное признание за разработку своих принципиально новых продуктов. Будучи первым изделием такого рода, EcoFlow DELTA Pro представляет собой значимый шаг на пути к реализации амбициозной цели компании, заключающейся в расширении возможностей экологически устойчивого развития за счет обеспечения надежного, низкоуглеродного и возобновляемого источника энергии как для отдельных лиц, так и для домохозяйств и коммерческих целей.