EcoFlow выпускает двухтопливный умный генератор

Компания EcoFlow, специализирующаяся на экологически чистых решениях, представила Умный двухтопливный генератор — мощное устройство, которое может работать на пропане в качестве источника топлива в дополнение к стандартному газу. Благодаря повышению энергоэффективности и уменьшению выбросов умный двухтопливный генератор может производить до 20 кВт·ч электроэнергии из пропана, что достаточно для удовлетворения потребностей среднестатистической семьи в электроэнергии в течение примерно пяти дней в аварийной ситуации.

«Умный двухтопливный генератор свидетельствует о приверженности компании EcoFlow к обеспечени ю людей электроэнергией и построени ю экологически безопасного будущего, — заявил глава компании EcoFlow Брюс Ван (Bruce Wang). — Использование умного генератора — гарант спокойствия при длительных отключениях электричества . Кроме того, новый генератор потребляет меньше топлива, производит меньше выбросов и шума».

Добавление пропана в качестве второго источника топлива позволяет умному двухтопливному генератору обеспечивать пользователям гибкость при длительном отключении электричества, что делает его идеальным резервным источником питания для домов или автодомов . Использование пропана, хранящегося в резервуарах для СУГ, обеспечивает более длительное хранение и требует гораздо меньшего технического обслуживания, чем использование газа. По сравнению с обычным газом пропан как источник топлива также потребляет меньше энергии на киловатт-час и испускает меньше токсичных газов.

Умный двухтопливный генератор совместим с экосистемой EcoFlow. При зарядке портативных электростанций DELTA Pro, DELTA Max или комплектов электропитания умный двухтопливный генератор обеспечивает экономию топлива до 40% по сравнению с другими генераторами и устройствами для хранения энергии. Умный двухтопливный генератор с более высокой эффективностью может полностью зарядить DELTA Pro всего за 2,7 часа, а DELTA Max за 1,5 часа.

Умный двухтопливный генератор обеспечивает безопасность пользователей с помощью различных механизмов защиты и систем оповещения. Во избежание риска для здоровья, вызываемого угарным газом (СО), сигнал «СО» предупреждает пользователей о высоком уровне CO и автоматически отключает генератор до тех пор, пока не будет достигнут безопасный уровень. Кроме того, индикаторы уровня топлива и моторного масла зажигаются, когда остается мало топлива или масла. Механизм термозащиты Интеллектуального двухтопливного генератора также автоматически отключает двигатель при слишком низкой или слишком высокой температуре двигателя до тех пор, пока он сам не нагреется или не охладится, для продления его срока службы.