EFT Solutions представила электронные платежи на International Digital Kazakhstan Forum 

Выступая на International Digital Kazakhstan Forum, г-н Эндрю Ло Чун-кит (Andrew Lo Chun-kit), председатель и генеральный директор EFT Solutions, поставщика решений для электронных переводов средств в точках продаж («EFT-POS»), поделился своими взглядами на предложение готовых решений для электронных платежей и представил Hub+, новаторский проект шлюза, который обеспечивает бесперебойную интеграцию платежных услуг.

Mr. Andrew Lo Chun-kit (second from the left), Chairman and CEO of EFT Solutions presented a keynote speech at the International Digital Kazakhstan Forum.

Мероприятие, проходящее в Rixos Hotel Almaty в Казахстане, предоставляет платформу для экспертов из разных секторов для обмена передовым опытом и инновационными идеями, способствуя продвижению эффективных решений для рынков Центральной Азии. EFT Solutions демонстрирует свой последний проект Hub+, помогая клиентам справляться с постоянно развивающимся миром электронной коммерции.

Выступая с основным докладом под названием «Успешная модель решений для электронных платежей в Гонконге», г-н Эндрю Ло Чун-кит, председатель и генеральный EFT Solutions, сказал: «С продолжающейся эволюцией розничной среды и моделей покупок потребителей интернет-магазины и электронные кошельки пользуются большим спросом. Hub+ разработан для удовлетворения конкретных потребностей каждого клиента, предлагая оптимизированный мульти-эквайринг с настраиваемой функцией переключения, чтобы клиенты могли легко управлять несколькими вариантами оплаты с одного терминала, тем самым ориентируясь на быстро развивающемся рынке».

Среди ключевых функций, представленных в Hub+, — «Интерфейс прикладного программирования (API)», который позволяет интегрировать различные POS-системы и платежные терминалы. Благодаря сотрудничеству с различными платежными партнерами и сертификации авторитетных комплаенс-систем клиенты могут легко подключаться к различным решениям и платформам электронных платежей для различного использования одним движением с помощью надежных и стабильных услуг.