Его Королевское Высочество принц Мухаммед ибн Салман объявляет о запуске Sindalah, первого проекта развития островных территорий NEOM

Его Королевское Высочество Мухаммед ибн Салман, наследный принц, премьер-министр и председатель Совета директоров компании NEOM обнародовал информацию о строительстве первого роскошного островного курорта в NEOM — одного из важнейших проектов в рамках реализации государственной стратегии развития туризма Саудовской Аравии.

Sindalah, the first luxury island development in NEOM, northwest Saudi Arabia (copyright: NEOM Company)

Остров Sindalah, лежащий у ворот в Красное море и способный подарить уникальные впечатления от отдыха на море, сможет принимать, комфортно размещать и обеспечивать полным набором эксклюзивных услуг своих первых гостей в начале 2024. Предполагается, что туристический и отельный бизнес вместе с индустрией досуга обеспечат на острове работой 3500 человек.

Остров Sindalah, раскинувшийся на 840000 квадратных метрах, является первым из группы островов, которые планируется застроить в NEOM в соответствии с особым видением и по уникальному проекту.

Его Королевское Высочество отметил: «Это еще один важный момент в истории NEOM и значительный шаг вперед в реализации планов королевства по развитию туризма согласно «Видению Саудовской Аравии 2030». Sindalah станет первым местом для роскошного островного отдыха и центром яхтинга в NEOM, живописными вратами в Красное море, самым захватывающим и привлекательным туристическим объектом региона. Это место, где путешественники смогут насладиться истинной красотой NEOM и Саудовской Аравии как на суше, так и в морских глубинах. За Sindalah будущее элитного туризма».

Благодаря острову Sindalah, дополняющему расширяющийся ассортимент туристических услуг NEOM, в мировом элитном яхтинге произойдет революция, гости и посетители курорта смогут насладмтся еще одним теплым сезоном. На острове будет обустроена престижная марина с причалом на 86 мест, идеально приспособленной для стоянки роскошных судов, и швартовные буи для суперяхт в акватории острова. Туристы, желающие насладится неповторимым морским отдыхом на Sindalah, смогут остановиться я в 413 отельных номерах класса ультра-премимум или в 333 обслуживаемых апартаментах, соответствующих наивысшим стандартам. Гостям острова будут обеспечены ни с чем не сравнимые впечатления от отдыха на Красном море благодаря роскошному пляжному клубу, великолепному яхт-клубу и 38 кафе и ресторанам.

Сочетание невероятных удобств, сверхсовременной морской инфраструктуры, стратегического расположения и исключительной естественной красоты пейзажей позволит Sindalah стать одиним из наиболее привлекательных островов в Красном море.

Компания NEOM, обладающая способностью проектирования с нуля новых туристических объектов, сотрудничает с мировыми брендами в сфере досуга и отельного бизнеса, чтобы совместными усилиями сделать Sindalah великолепным местом для отдыха в Красном море для яхтсменов со всего мира. Взяв на себя миссию первопроходца в сфере экологической устойчивости и зеленого строительства, NEOM осваивает остров таким образом, чтобы тот стал элитным курортом, окруженным прекрасной и разнообразной морской природой региона, где находятся один из красивейших заповедных коралловых рифов в мире.

Sindalah также станет популярным местом для игры в гольф, где поклонники этого вида спорта смогут попробоваить свои силы на соответствующем мировым стандартам поле для гольфа пар-70 длиной 6 474 ярдов (5 920 метров). 18-луночное поле для гольфа на Sindalah разделено на два уникальных маршрута по 9 лунок.

Наряду с развитием флагманских проектов, таких как город THE LINE, проект которого недавно обнародовал Его Королевское Высочество наследный принц, международный центр горного туризма TROJENA, который станет первым в регионе Залива горнолыжным курортом под открытым небом, и промышленный и инновационный город нового типа OXAGON, объявление запуска проекта Sindalah является свидетельством ускоренных темпов развития NEOM и достижимости смелых целей Его Королевского Высочества наследного принца. В основе всех проектов NEOM лежит переосмысленная концепция жизни и работы в гармонии с природой.

О NEOM

NEOM является локомотивом мирового прогресса и воплощением видения того, как может выглядеть новое будущее. Это регион на северо-востоке Саудовской Аравии на побережье Красного моря, который строится с нуля и призван стать живой лабораторией, местом, где предпринимательство проторит путь для нового будущего. Регион станет местом работы и домом для людей, которым не чужды смелые мечты и которые хотят внести свою лепту в строительство образцового места с исключительным качеством жизни, создавая цветущие предприятия и применяя новые подходы в сфере охраны природы.

В NEOM будут построены тесно связанные транспортной сетью умные города, порты и промышленные зоны, исследовательские центры, спортивные и развлекательные объекты и туристические места. Предприниматели, лидеры бизнеса и компании устремятся в этот инновационный хаб для исследования, обкатки и вывода на промышленный уровень новых технологий и стартапов со сногсшибательной скоростью. Жители NEOM будут разделять мировые ценности, им будет свойственен дух исследования, готовность идти на риск и разнообразие.