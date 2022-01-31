Экология – тренд 2022 года

Экологическая повестка станет одной из центральных для всего российского общества в 2022 году. По мнению экспертов, вопросам зеленой экономики будет уделяться все больше внимания со стороны государственных, коммерческих и гражданских институтов.

Согласно январскому докладу одного из крупных аналитических агентств один из важнейших трендов 2022 – ESG (Environmental (имеется в виде окружающая среда), Social (подразумевается социальная ответственность), Governance (управление)). Эксперты отмечают, что подход ESG будет проникать все глубже в общественную жизнь страны.

Если в конце 2021 года основными локомотивами, пропагандирующими подобный подход к оценке деятельности организаций, были крупные коммерческие и государственные структуры, например «Сбер», «Яндекс», Центральный банк РФ, то в 2022 году этот тренд найдет свое отражение в широкой общественной аудитории.

Это также видно из опросов, которые были проведены в январе 2022 года. Так, в частности, согласно данным проекта «Семейный центр Гайновой» большинство москвичей указали тему экологии в качестве ключевой в нынешнем году тему экологии.

«Я так же, как и большинство ответивших на мой опрос, считаю, что тема экологии — это одна из важнейших тем 21 века. Например, вы знали, что 70% нашего мусорного ведра – это только упаковка из-под товаров. То есть в большинстве случаев – пластик, который не разлагается естественным путем, как дерево или картон, — написала на своей странице руководитель проекта, общественница Наталья Гайнова. В своей семье я пропагандирую практический подход, главным лозунгом которого является «Начни с себя». Самый простой способ, на мой взгляд, это начать сортировать мусор, который мы выбрасываем, чтобы далее разные материалы подлежали правильной переработке».

Подобный бережный подход к окружающей среде сегодня становится все больше распространен среди обычных граждан. Однако, следует отметить, что в российском пространстве данный тренд заметен в мегаполисах и крупных городах.