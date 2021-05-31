Экономика Кубани восстанавливается опережающими темпами – Общественная палата

В Краснодарском крае меры господдержки экономики реализованы на более высоком уровне, чем в других регионах страны. Об этом заявил заместитель председателя Общественной палаты Краснодарского края Александр Полиди. Политик отмечает, что пока аналитики прогнозируют рост экономики страны в 3,2% после пандемии, Краснодарский край более высокими темпами выходит на результаты докризисного уровня.

По словам Полиди, такие показатели базируются на ранее развитой экономической структуре, которая ориентирована на потребительский сектор, являющийся весьма стабильным для процветания региона. Немаловажным фактором также являются меры господдержки, которые реализованы на более высоком уровне и в большем объеме, чем в среднем по регионам страны.

«Наш край был первым, кто расширил виды экономической деятельности, которые подпадали под меры господдержки. Также мы первыми использовали расширенную трактовку госпомощи. Сложившаяся структура экономики Краснодарского края, в которой грамотно распределились ресурсы региональной господдержки, стала своеобразным гарантом усиленных темпов восстановления», – рассказал Александр Полиди.

Как сообщили ранее аналитики, после пандемии Covid-19 многие профессии могут исчезнуть из-за глобальной цифровизации. Полиди утверждает, что резкий переход в виртуальную плоскость может повредить не только кубанскому региону, но и всей мировой экономике. По его словам, чтобы добиться устойчивых показателей, необходимо входить в эпоху цифровизации постепенно.

Источник фото: agroxxi.ru