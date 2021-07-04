Экосистема SFERA решит проблемы, из-за которых люди не желают заниматься бизнесом – эксперт

Как рассказал основатель цифрового сервиса SFERA Вадим Джагаев, данная инновационная экосистема способна справиться с задачами, из-за которых люди, зачастую, не желают заниматься бизнесом. Например, зарегистрировавшись в SFERA, начинающие стартаперы могут избежать многих бюрократических проволочек и надзора государственных ведомств еще на уровне регистрации бизнеса.

Далее, после запуска стартапа, через SFERA они смогут более эффективно привлекать инвестиции и клиентов для реализации самых амбициозных идей. Сделки производятся в стейблкоине USDT, следовательно, защищены от волатильности цифровых активов и излишнего внимания контролирующих органов.

Немаловажно, комиссия сервиса – всего 1%, да и то по факту закрытия сделки. В то время как многие онлайн-платформы – к примеру, биржи фриланса – начисляют комиссию до 25%. При этом предприниматели получают возможность продавать свои услуги и товары без лишних расходов на создание и продвижение интернет-порталов, рекламу, прочих неизбежных рыночных затрат. К тому же, SFERA предоставляет всем желающим инструмент IPO, который ранее был доступен только для крупных и финансово обеспеченных операторов, располагающих к тому же многочисленным штатом экономистов, юристов, аудиторов.

Экосистема объединяет маркетплейс товаров и услуг, подплощадку сделок и тендеров, информационно-аналитическую социальную сеть деловых контактов, биржу облигаций виртуальных компаний и токенизированных акций, интерактивную блокчейн-компанию. На бирже цифровых активов SFERA, в рамках IPO, клиенты могут устанавливать цену на акции, а затем отправлять их на децентрализованную биржу, где и происходит продажа. Сделка проводится через встроенный модуль безопасности «Гарант», что обеспечивает сделкам полную прозрачность и честность.