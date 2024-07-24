Экраны Toshiba TV для UEFA EURO 2024 вывели игру на новый уровень

Toshiba TV, официальный бренд телевизоров UEFA EURO 2024, готов повысить уровень просмотра спортивных состязаний и впечатлений от игр благодаря ультрасовременному телевизору Z670 с искусственным интеллектом.

Toshiba TV Z670

Отвечая на растущий спрос на высокое качество изображения и сверхбыстрый отклик, телевизоры Z670 гарантируют, что каждый момент матча будет передан с потрясающей четкостью и реалистичностью цветов. Благодаря гарантируемой переменной частотой обновления (VRR) до 144 Гц и технологией AMD Freesync Premium плавности визуальных эффектов при быстром движении вы не пропустите ни одной детали на экране. Высокая контрастность, более глубокий черный и более яркий белый, создаваемые технологией полноматричного локального затемнения, по ощущению напоминают кинотеатр и позволяют почувствовать себя в центре поля.

Технология Dolby Atmos, ZR 360 Surround Upscaling и REGZA Power Audio Pro наполняют комнату многомерным звуком, как будто вы находитесь посреди стадиона или в самом сердце игры. Будь то аплодисменты во время захватывающего футбольного матча или свист игрового персонажа, Z670 позволит услышать каждую деталь с исключительной ясностью и глубиной.